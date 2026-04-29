'Маша и Медведь': почему этот мультик несет угрозу для детей даже на украинском языке

Мультфильм "Маша и Медведь" несет вред украинским детям, ведь в нем транслируется неуважение к чужой частной собственности и отсутствие реакции на запреты. Так, в частности, главная героиня постоянно берет без разрешения чужие вещи, разрушает имущество и учится не реагировать на слова взрослых. Кроме того, мультсериал учит не соблюдать правила, ведь Маша может делать что угодно без последствий.

Об этом рассказала руководитель Центра достоинства ребенка при Украинском Католическом Университете Кристина Шабат в интервью Освитории. Она также подчеркивает, что мультфильм направлен на внутренний российский рынок, ведь в культуре россиян нет диалога, дискуссии, совместного обсуждения идей, зато есть приказы и их немое выполнение. Именно такая линия наблюдается в ленте.

"В мультике все герои – животные, а Маша – человек, она единственная говорит на языке, остальные герои – не разговаривают. Когда Маша говорит, она либо смеется, либо отдает приказы, либо что-то утверждает. Она никогда не предлагает, не спрашивает, не ведет диалог. Собственно поэтому этот продукт и направлен на внутренний российский рынок, потому что они так себя ведут: в их культуре нет диалога, дискуссии, совместного обсуждения идей, зато есть приказы и немое выполнение приказов", – говорит Шабат.

По ее словам, россияне прививают именно такое поведение своим детям: не думать, выполнять, что говорят, даже если этот приказ преступный или бессмысленный.

"Маленькая Маша – это как маленький Путин, живущий в голове каждого россиянина", – добавляет эксперт.

Она также объясняет, что в одной из серий Маша нянчит зайчат, которые дебоширят и крушат все в доме. Успокоить их смогла только мама-зайчиха, которая свистнула в свисток и дети строем помаршировали за ней. Это показывает алгоритм воспитания российских детей, которых приучают ходить строем, их мнение и слова неважны, а интересы не принимают во внимание.

Просмотр мультика на украинском языке еще хуже, чем смотреть его в оригинале, утверждает специалист. Ведь, таким образом, детям показывается, будто это украинское, однако нарративы все равно враждебные. Шабат считает, что запрос на запрет мультика должен идти от самих родителей, ведь он не учит ничего хорошего, не показывает никаких положительных социальных навыков и создан страной агрессором.

Напомним, в мультфильме "Маша и Медведь" прославляется Советский Союз. В частности, это касается тех моментов, где Маша появляется в фуражке с символикой НКВД или шапке танкиста. Несмотря на то, что многие считают, что дети еще не понимают таких символов, но эти образы могут стать для них родными.Отсылает к Советскому Союзу также и дом медведя, где есть самовар и бублики.

Также OBOZ.UA писал, что в Украине призвали заблокировать YouTube-канал с российским мультсериалом "Маша и Медведь", который в 2025 году стал самым популярным мультиком среди наших детей. Инициатива Ярослава Юрчишина о запрете мультсериала – не первая в Украине. Еще 10 июля 2017 года члены одесской общественной организации "Совет общественной безопасности" призвали Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретить этот мультик, усмотрев в нем признаки российской пропаганды.

Машу с мохнатым приятелем недолюбливают во многих странах мира. В 2015 году показ мультфильма на государственном телевидении запретили иранские власти (причина: "Маша подает плохой пример"). В этом же году мультик запретили в Канаде – за якобы пародию на индейцев, хотя это были то ли буряты, то ли тувинцы. В 2016 году запретить трансляцию "Маши и Медведя" предлагали в Азербайджане и Грузии. Призывы убрать мультик с детских каналов неоднократно звучали и звучат в США.

Ранее в мультике были обнаружены маркеры роспропаганды. В частности, девочка всегда остается безнаказанной и появляется в нескольких эпизодах в советской фуражке и шапке танкиста. По словам Юрчишина, милитаризация, начиная с раннего возраста, это типичная история для РФ.

Мультфильм имеет украинский перевод, но это лишь адаптация контента. Имперские нарративы никуда не исчезли. А деньги с монетизации идут российской анимационной студии.

