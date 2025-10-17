В Украине могут официально запретить мультфильм 'Маша и Медведь': Нацполиция подтвердила его связь с Россией

Национальная полиция Украины подтвердила, что мультфильм "Маша и Медведь" имеет связь с Россией и призвала наложить санкции. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Чиновник рассказал, что обратился в Национальную полицию относительно возможных связей мультсериала "Маша и Медведь" со страной-агрессором. Правоохранители указали на вероятные связи с Россией и заявили, что готовы принять участие в ограничении контента в Украине в случае применения санкций против мультфильма.

Ранее в мультике были обнаружены маркеры роспропаганды. В частности, девочка всегда остается безнаказанной и появляется в нескольких эпизодах в советской фуражке и шапке танкиста. По словам Юрчишина, милитаризация, начиная с раннего возраста, это типичная история для РФ.

Мультфильм имеет украинский перевод, но это лишь адаптация контента. Имперские нарративы никуда не исчезли. А деньги с монетизации идут российской анимационной студии.

"Мультфильмы – это огромное поле работы, куда заходит РФ, чтобы влезть в мозги нашим детям. Родители часто не обращают внимания, что включают малышам в ютубе. Должны вычистить это поле от российского контента и стимулировать создание своего продукта. Потому что, как видим, роспропаганда заходит абсолютно везде, где может это сделать", – отметил нардеп.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что самым популярным мультфильмом среди украинских детей стал "Маша и Медведь". Несмотря на то, что сериал переведен на украинский, вероятно, именно россияне получают с него прибыль, ведь в описании канала указан официальный российский сайт с доменом ".ru" и страница в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

