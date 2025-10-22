Дети не понимают? Глава Института национальной серии рассказал об опасных сериях мультика 'Маша и Медведь'

Серии мультфильма "Маша и Медведь" прославляют советский союз. В частности, это касается тех моментов, где Маша появляется в фуражке с символикой НКВД или шапке танкиста. Несмотря на то, что многие считают, что дети еще не понимают подобных символов, но такие образы могут стать для них родными.

Об этом рассказал кандидат исторических наук, глава Института Национальной памяти Александр Алферов, информирует Еспресо. Кроме того, по его словам, отсылает к советскому союзу также и дом Медведя, где есть самовар и бублики.

"Мы говорим о мультике, вроде бы, который не имеет никаких маркеров враждебности. Здесь момент следующий, что есть мультики, которые, скажем, несут ценности, связанные с борьбой со злом, например, Леди Баг, это ценности выступают: первая любовь, например, ценности дружбы, борьбы с плохим. А вот в мультике "Маша и Медведь" мы можем наблюдать серии, которые глорифицируют советский союз. И, знаете, скажут, что: "Дети же не понимают". Когда этот шлык, эта фуражка станет родной в образе детей, то ее не выбросишь уже. И поэтому, действительно, эти все вот самовары, все эти плюшки, скажем, в целом эта культура, которой наполнена эта хата медведя, она действительно отсылает нас к старым якорям советским", – сказал Алферов.

По его словам, недаром этот мультик популярен в России, ведь он чисто российский. Ведь, например, Свинка Пеппа – общий мультсериал, в котором нет привязок к стране. По его мнению, из пространства нужно убрать все русскоязычное и создавать украиноязычное, как, например, канал журналистки "Пані Калина". Альферов отметил, что мультик "Маша и Медведь" принес через платформу YouTube 100 миллионов гривен прибыли.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что самым популярным мультфильмом среди украинских детей стал "Маша и Медведь". Несмотря на то, что сериал переведен на украинский, вероятно, именно россияне получают с него прибыль, ведь в описании канала указан официальный российский сайт с доменом ".ru" и страница в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!