Не только в прифронтовых городах: в МОН сказали, почему не все школы в Украине имеют интернет

По состоянию на 2025 год 96% школ в Украине подключены к интернету, а до полномасштабного вторжения России этот показатель составлял 99%. В некоторых прифронтовых территориях, где вообще нет связи, в школах соответственно и нет интернета.

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Кроме того, есть проблема с интернетом в отдаленных горных школах. Об этом рассказал заместитель министра образования Дмитрий Завгородний в интервью ZN.UA.

"По нашим данным, 96% школ имеют доступ к Интернету, из них 22% подключены к сети Интернет проводным широкополосным доступом со скоростью 100 и более Мбит/с. Перед вторжением 99% всех школ страны были подключены к интернету разного качества (лучшего или худшего), однако сейчас есть часть школ на прифронтовых территориях, где вообще нет связи, что и повлияло на снижение охвата", – пояснил представитель МОН.

В целом ситуацию с покрытием качественным интернетом в учебных заведениях замминистра назвал "неплохой". По его словам, решить проблему в школах в горной местности можно, установив в учреждениях Starlink или присоединенив их к оптоволоконному интернету.

Завгородний добавил, что вопрос обеспечение интернетом можно разделить на две составляющие. Первая – наличие качественного интернета в населенном пункте и здании заведения. Вторая – покрытие. То есть если интернета нет в населенном пункте, очевидно, его нет и в школе. И это точно не вопрос директора школы, он более глобальный.

"Для того чтобы увеличить покрытие скоростным интернетом по стране, до полномасштабного вторжения Министерством цифровой трансформации реализовывалась программа "Интернет-субвенция". Тогда же по школам развезли тысячи роутеров", – пояснил замминистра образования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Завгородний рассказал, что МОН защищает высокотехнологичными средствами систему электронного тестирования НМТ от внешних вмешательств и списывания. Команда специалистов и представители УЦОКО следят за безопасностью на НМТ, поэтому списать будет крайне сложно.

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