'Не травмируйте мальчиков темой о критических днях'. Сеть возмутила просьба мамы 8-классника к учительнице

Тренер по половому образованию Валентина Тимук поделилась просьбой, от мамы школьника 8 класса. В частности, эксперта попросили не рассказывать ребятам о критических днях у девушек, чтобы их не травмировать такой информацией.

Об этом Тимук рассказала в заметке в Тһгеԁѕ. Просьба мамы восьмиклассника задела пользователей соцсети и они возмутились таким взглядам женщины на воспитание. По их мнению, впоследствии 30-летние мужчины будут говорить, что менструации могут быть у женщин, которые не соблюдают гигиену.

"А потом в 30 ваш нетравмированный мальчик будет говорить, что месячные только у тех женщин, которые не соблюдают гигиену. И да, я такого же мнения, как учительница Валентина".

В то же время, одна из мам отметила, что подобные лекции не приводят ни к какой травме. Другая же поделилась, что такая информация наоборот помогла ее сыну понять, что происходит с его девушкой и он поддерживает ее в этот период.

"Как мама двух взрослых ребят, которые прослушали в школе лекцию о критических днях, заявляю: выжили все, моральной травмы нет, физической тоже, ориентация вроде не изменилась. Но это не точно. Блин, дикие люди какие-то".

"Мама двух ребят 11 и 18 лет, лекцию от меня о критических днях прослушали очень внимательно, каждый в свое время. Моральной травмы не получили. Старший без проблем покупает нужные средства своей девушке и знает, какие вкусности ей нужны в эти дни".

Еще одна из женщин рассказала, что в Германии дети учатся в 6 классе надевать презервативы и в этой стране половое воспитание считается нормой.

"Дочка в Германии ходит в 6 класс, на урок принесли три резиновых фаллоса и коробку презервативов, учили правильно одевать, считаю что это вполне нормально, а тут месячные, о боже".

