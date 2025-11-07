'Я никем еще так не гордилась!' Украинка, которая работает в немецкой школе, рассказала о смелой просьбе ученицы из Сирии

Украинская учительница Наталья Макаренко, которая сейчас работает в Германии классным руководителем, поделилась случаем, когда к ней подошла школьница из Сирии и попросила предоставить ей два дня больничного на месяц, ведь у девочки болезненная менструация. Педагога поразила честность ученицы и она не только позволила не приходить на уроки в этот период, но и указала, что гордится смелостью подростка.

Об этом учительница написала в заметке в Тhreads. Сама же женщина отметила, что сама бы в возрасте школьницы побоялась сказать такое педагогам.

"Ко мне подошла моя ученица из Сирии и спросила, могу ли я, как классный руководитель, утвердить ей два дня больничного каждый месяц, потому что у нее очень болезненные месячные и она не в состоянии сидеть на уроках в таком состоянии. Сама. Решилась. Подошла. Спросила. Можно, пупсик. Так я еще никем не гордилась. Я в ее возрасте боялась даже заикнуться за такое в школе", – написала Макаренко.

Пользователей соцсети поразила история, которой поделилась педагог. Они подчеркивали смелость девочки и мудрость решения учительницы. Кроме того, украинцы отмечали, что в некоторых странах женщины получают выходные на этот период, а некоторые делились опытом, когда школьные преподаватели требовали доказать, что девушки находятся в этом периоде.

"Уверен, что в этом и ваша заслуга, потому что, к сожалению, не к каждому человеку в образовании так мог бы подойти ребенок. Рад, что вы в сфере".

"Помню, в 8 классе (тогда еще 10 лет учились). Учительница географии рассказала, что уже тогда в какой-то стране (чуть ли не Япония) женщины могли взять больничный из-за менструации. У нас был тогда шок как она о таком свободно заговорила".

"У меня на физре учительница орала "пакажи прокладку в трусах" на такой запрос".

