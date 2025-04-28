"Не учим историю, потому что не живем прошлым": украинские подростки в TikTok подхватили опасный тренд из России
Украинские подростки подхватили российский тренд, который распространяется в TikTok. Ученики иронизируют относительно смысла школьных предметов используя фразы типа "Не учим историю, потому что не живем прошлым".
На это обратила внимание заведующая кафедрой частного университета Татьяна Швидченко в Facebook. Она подчеркнула, что у тренда есть все признаки спланированного информационного влияния, а украинские дети подхватили его, не осознавая его происхождения.
Подростки используют следующие высказывания:
- "Не учим историю, потому что не живем прошлым".
- "Не учим химию, потому что достаточно знать реакции в Instagram".
- "Не учим физику, потому что у нас свои законы".
- "Не учим английский, потому что мы патриоты".
- "Не учим географию, потому что дорогу домой знаем".
- "Не учим алгебру, потому что на карте минус".
По словам Швидченко, получился "удачный и дешевый" инструмент влияния на украинскую молодежь. Сначала его применили в российской среде, где считается культурной нормой обесценивания знаний. Таким образом, у русских школьников воспитывают пренебрежение к критическому мышлению.
"На России давно укоренилась модель дегуманизации образования, враждебности к западной культуре, научной критике и плюрализму. Обучение используется как инструмент пропаганды, а не развития. Это воспитывает слепую лояльность к власти и пренебрежение к критическому мышлению. Такой тренд для российских подростков является легитимизацией существующего положения вещей и адаптацией к авторитарной среде", – отмечает педагог.
В то же время она отмечает, что в Украине образование выступает одним из основных каналов формирования национальной идентичности. Знания становятся важными элементами гражданского становления и помогают формировать интеллектуальную рефлексию как составляющую национальной безопасности. Однако российский тренд размывает роль образования как источника силы у детей.
Таким образом создается среда подражания чужим направлениям культуры без понимания их происхождения.
"Не учим алгебру, потому что на карте минус" как типичное поощрение гордиться бедностью; "Не учим английский, потому что мы патриоты" – типично для россиян, знающих только один язык даже когда пол жизни живут где-то заграницей; от фразы "Не учим физику, потому что у нас свои законы" веет вайбом российских "уголовных понятий" и т.д.", – пишет Швидченко.
Такой тренд вливает на детей и сказывается на будущем нации, ведь таким образом истощается коллективный иммунитет, размываются ценности и подрывается национальная безопасность.
Среди причин возникновения тренда в Украине педагог указала алгоритмы TikTok. В частности, подчеркнула и русский язык, по которому подтягиваются похожие видео, ведь дети продолжают им общаться.
Кроме того, в сети не хватает украинского подросткового контента. А также тренд стал популярным, потому что отвечает подростковым психологическим потребностям быть принятым и не думать о сложном.
"Этот тренд стал популярен еще и потому, что он отвечает на подростковые психологические потребности быть принятым, остроумным, не чувствовать себя виноватым и не думать о сложном. Он – воплощение подросткового бунта. Именно поэтому его форма так эффективна. И именно поэтому он опасен", – отмечает Швидченко.
По ее словам, из-за шуток постепенно стирается уважение к образованию, истории, критическому мышлению. Так что, если игнорировать такие тенденции, последствия будут видны очень скоро.
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