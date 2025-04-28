'Не учим историю, потому что не живем прошлым': украинские подростки в TikTok подхватили опасный тренд из России

Украинские подростки подхватили российский тренд, который распространяется в TikTok. Ученики иронизируют относительно смысла школьных предметов используя фразы типа "Не учим историю, потому что не живем прошлым".

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На это обратила внимание заведующая кафедрой частного университета Татьяна Швидченко в Facebook. Она подчеркнула, что у тренда есть все признаки спланированного информационного влияния, а украинские дети подхватили его, не осознавая его происхождения.

Подростки используют следующие высказывания:

"Не учим историю, потому что не живем прошлым".

"Не учим химию, потому что достаточно знать реакции в Instagram".

"Не учим физику, потому что у нас свои законы".

"Не учим английский, потому что мы патриоты".

"Не учим географию, потому что дорогу домой знаем".

"Не учим алгебру, потому что на карте минус".

По словам Швидченко, получился "удачный и дешевый" инструмент влияния на украинскую молодежь. Сначала его применили в российской среде, где считается культурной нормой обесценивания знаний. Таким образом, у русских школьников воспитывают пренебрежение к критическому мышлению.

"На России давно укоренилась модель дегуманизации образования, враждебности к западной культуре, научной критике и плюрализму. Обучение используется как инструмент пропаганды, а не развития. Это воспитывает слепую лояльность к власти и пренебрежение к критическому мышлению. Такой тренд для российских подростков является легитимизацией существующего положения вещей и адаптацией к авторитарной среде", – отмечает педагог.

В то же время она отмечает, что в Украине образование выступает одним из основных каналов формирования национальной идентичности. Знания становятся важными элементами гражданского становления и помогают формировать интеллектуальную рефлексию как составляющую национальной безопасности. Однако российский тренд размывает роль образования как источника силы у детей.

Таким образом создается среда подражания чужим направлениям культуры без понимания их происхождения.

"Не учим алгебру, потому что на карте минус" как типичное поощрение гордиться бедностью; "Не учим английский, потому что мы патриоты" – типично для россиян, знающих только один язык даже когда пол жизни живут где-то заграницей; от фразы "Не учим физику, потому что у нас свои законы" веет вайбом российских "уголовных понятий" и т.д.", – пишет Швидченко.

Такой тренд вливает на детей и сказывается на будущем нации, ведь таким образом истощается коллективный иммунитет, размываются ценности и подрывается национальная безопасность.

Среди причин возникновения тренда в Украине педагог указала алгоритмы TikTok. В частности, подчеркнула и русский язык, по которому подтягиваются похожие видео, ведь дети продолжают им общаться.

Кроме того, в сети не хватает украинского подросткового контента. А также тренд стал популярным, потому что отвечает подростковым психологическим потребностям быть принятым и не думать о сложном.

"Этот тренд стал популярен еще и потому, что он отвечает на подростковые психологические потребности быть принятым, остроумным, не чувствовать себя виноватым и не думать о сложном. Он – воплощение подросткового бунта. Именно поэтому его форма так эффективна. И именно поэтому он опасен", – отмечает Швидченко.

По ее словам, из-за шуток постепенно стирается уважение к образованию, истории, критическому мышлению. Так что, если игнорировать такие тенденции, последствия будут видны очень скоро.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к родителям школьников и призвал сознательными в ответственности за языковое воспитание школьников. Он отметил, что в семьях, где общаются на украинском, не возникает проблем с языком во время учебы.

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