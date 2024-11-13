Не учите своих детей быть идеальными: что не так с перфекционизмом

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Не учите своих детей быть идеальными: что не так с перфекционизмом

Нередко родители, друзья и социальные сети давят на школьников, чтобы они достигали личных и академических успехов. Подростки надеются, что, имея хорошие результаты при окончании учебного заведения, они будут впоследствии успешными.

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Коуч из семейной жизни Гейл Маккой Вилкинс призывает родителей воздерживаться от требований к учащимся иметь идеальную успеваемость в школе. Что не так с перфекционизмом и почему не стоит учить детей быть идеальными, специалист рассказал в интервью Today's Parent.

Не учите своих детей быть идеальными: что не так с перфекционизмом

Одной из сфер, где на школьников давят по поводу перфекционизма есть оценки в школе. По словам эксперта, баллы не нужны для успеха, ведь это только один из аспектов его достижения. Более важными станут навыки, которые дети получают во время обучения. Однако оценки дают ученикам опыт в преодолении вызовов, восприятии неудач как возможности обучения и развития.

Также на стремление к перфекционизму влияют и социальные сети. Там дети видят идеальных студентов, влиятельных людей. Поэтому школьники могут чувствовать себя неполноценными. Родителям нужно помочь ученикам развивать чувство собственного достоинства и здорового мышления. Ведь с малого они должны знать, что их ценность не зависит от внешности, оценок или друзей. Кроме того, детей следует обучать медиаграмотности.

Не учите своих детей быть идеальными: что не так с перфекционизмом

Эксперт не советует хвалить подростка только за идеальные поступки, но научить его ценить несовершенства. Так, можно сосредоточить внимание на достижении того, что вполне приемлемо, а не идеально. Таким образом они смогут ставить перед собой сложные цели, которые будут побуждать к прогрессу и расширению границ, а не только к конечному результату.

Кроме того, родители могут научить детей, что несовершенство является частью пути личного и профессионального роста.

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