Не учите своих детей быть идеальными: что не так с перфекционизмом

Нередко родители, друзья и социальные сети давят на школьников, чтобы они достигали личных и академических успехов. Подростки надеются, что, имея хорошие результаты при окончании учебного заведения, они будут впоследствии успешными.

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Коуч из семейной жизни Гейл Маккой Вилкинс призывает родителей воздерживаться от требований к учащимся иметь идеальную успеваемость в школе. Что не так с перфекционизмом и почему не стоит учить детей быть идеальными, специалист рассказал в интервью Today's Parent.

Одной из сфер, где на школьников давят по поводу перфекционизма есть оценки в школе. По словам эксперта, баллы не нужны для успеха, ведь это только один из аспектов его достижения. Более важными станут навыки, которые дети получают во время обучения. Однако оценки дают ученикам опыт в преодолении вызовов, восприятии неудач как возможности обучения и развития.

Также на стремление к перфекционизму влияют и социальные сети. Там дети видят идеальных студентов, влиятельных людей. Поэтому школьники могут чувствовать себя неполноценными. Родителям нужно помочь ученикам развивать чувство собственного достоинства и здорового мышления. Ведь с малого они должны знать, что их ценность не зависит от внешности, оценок или друзей. Кроме того, детей следует обучать медиаграмотности.

Эксперт не советует хвалить подростка только за идеальные поступки, но научить его ценить несовершенства. Так, можно сосредоточить внимание на достижении того, что вполне приемлемо, а не идеально. Таким образом они смогут ставить перед собой сложные цели, которые будут побуждать к прогрессу и расширению границ, а не только к конечному результату.

Кроме того, родители могут научить детей, что несовершенство является частью пути личного и профессионального роста.

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