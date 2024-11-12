"В школе скучно". Какие вопросы следует задать детям, если они скучают на уроках
Тоска – одна из самых распространенных эмоций среди школьников. В частности, согласно исследованию, ученики 9 классов не испытывают любопытство почти половину урока, а младшие дети – около трети. Одной из причин становятся современные технологии, занимающие много времени в жизни подростков.
Нередко учителям сложно поощрять школьников к размышлениям и созерцаниям. Также за скукой могут скрываться и другие эмоции, отвлекающие детей от учебы. The Conversation поделилось, почему школьникам может быть скучно в школе и какие вопросы следует задать детям.
Сначала взрослым следует определить, как часто ребенок скучает, это касается одного предмета или нескольких. Если школьнику все уроки не интересны и у него снижаются оценки, специалисты советуют проверить физические и психологические показатели у врачей.
Кроме того, причиной скуки также могут стать уныние или тревога. В таком случае родителям следует обратить внимание на эмоциональное состояние. К примеру, воздействовать на него могут конфликты со сверстниками.
Эксперты советуют откровенно разговаривать с ребенком и задавать более конкретные вопросы об их дне в школе. А также узнать, что именно школьники подразумевают, когда говорят, что им скучно в школе. В частности, можно использовать следующие вопросы:
- Что интересного ты узнал сегодня в школе?
- Можешь ли рассказать о чем-нибудь, что тебе понравилось делать сегодня в школе?
- Было ли что-то, что заставило тебя чувствовать себя разочарованным или скучать сегодня?
- Что ты хотел бы изменить в своем дне?
- С кем ты играл сегодня?
- Будь ты учителем на день, что бы ты сделал иначе?
- Какие отзывы ты получил от своего учителя о своей сегодняшней работе?
Также взрослые могут обратиться к педагогу и обсудить с ним, как можно поддержать мотивацию и вовлеченность школьника в обучение.
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