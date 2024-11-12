"В школе скучно". Какие вопросы следует задать детям, если они скучают на уроках

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'В школе скучно'. Какие вопросы следует задать детям, если они скучают на уроках

Тоска – одна из самых распространенных эмоций среди школьников. В частности, согласно исследованию, ученики 9 классов не испытывают любопытство почти половину урока, а младшие дети – около трети. Одной из причин становятся современные технологии, занимающие много времени в жизни подростков.

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Нередко учителям сложно поощрять школьников к размышлениям и созерцаниям. Также за скукой могут скрываться и другие эмоции, отвлекающие детей от учебы. The Conversation поделилось, почему школьникам может быть скучно в школе и какие вопросы следует задать детям.

"В школе скучно". Какие вопросы следует задать детям, если они скучают на уроках

Сначала взрослым следует определить, как часто ребенок скучает, это касается одного предмета или нескольких. Если школьнику все уроки не интересны и у него снижаются оценки, специалисты советуют проверить физические и психологические показатели у врачей.

Кроме того, причиной скуки также могут стать уныние или тревога. В таком случае родителям следует обратить внимание на эмоциональное состояние. К примеру, воздействовать на него могут конфликты со сверстниками.

"В школе скучно". Какие вопросы следует задать детям, если они скучают на уроках

Эксперты советуют откровенно разговаривать с ребенком и задавать более конкретные вопросы об их дне в школе. А также узнать, что именно школьники подразумевают, когда говорят, что им скучно в школе. В частности, можно использовать следующие вопросы:

  • Что интересного ты узнал сегодня в школе?
  • Можешь ли рассказать о чем-нибудь, что тебе понравилось делать сегодня в школе?
  • Было ли что-то, что заставило тебя чувствовать себя разочарованным или скучать сегодня?
  • Что ты хотел бы изменить в своем дне?
  • С кем ты играл сегодня?
  • Будь ты учителем на день, что бы ты сделал иначе?
  • Какие отзывы ты получил от своего учителя о своей сегодняшней работе?

Также взрослые могут обратиться к педагогу и обсудить с ним, как можно поддержать мотивацию и вовлеченность школьника в обучение.

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