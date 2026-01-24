'Не все так однозначно'. Учительница украинской школы в Варшаве рассказывала детям свое 'видение' войны России против Украины

В одной из украинских школ в Варшаве удалось обнаружить замаскированный "русский мир". В частности, на уроке истории учительница говорила детям, что "в конфликте между Украиной и Россией не все так однозначно".

Об этом рассказал директор Украинской субботней школы в Варшаве Александр Пустовой. По его словам, выявить подобные российские нарративы удалось благодаря верификации.

"Во время одной из таких проверок оказалось, что на уроке истории учительница рассказывает, что это конфликт между Россией и Украиной и не все так однозначно. И конечно, эта ячейка не была верифицирована", – сказал Пустовой.

По его словам, украинские ячейки за рубежом существуют уже более 130 лет, однако часто Украина их "не видит". Так, и сейчас возникают центры, которые называют себя украинскими школами, однако очень часто приходится слышать, что там процветает "русский мир". Дети сталкиваются с русским языком и российскими нарративами.

Именно поэтому подобные центры за рубежом должны проходить верификацию Министерством образования и науки Украины. Таким образом, учебные заведения будут иметь подтверждение, что они соответствуют украинским стандартам. В то же время, дети, которые учатся в таких центрах, будут получать официальные документы и им не нужно будет проходить тот же материал, вернувшись в Украину.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН "потеряло связь" почти с 1,8 млн украинских школьников за рубежом.

