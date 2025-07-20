'Не всегда твой ангелочек святой'. Директор школы объяснила, почему родители никогда не должны решать конфликт между детьми с другими родителями

Директор одной из львовских школ Наталья Щербаненко уверяет, что родители не должны решать конфликт между детьми с другими родителями. По ее словам, в подобных случаях взрослые должны обращаться к учителю, ведь он видит полноценную картину и может рассказать какие-то детали, о которых они не знают.

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Об этом Щербаненко рассказала в интервью LUKI. Она отмечает, что не всегда дети "ангелочки" и не всегда могут быть правыми, как часто думают их родители.

"Мне не нравится, когда они обращаются напрямую к родителям другого ребенка. Это должно происходить через учителя, потому что учитель видит полноценную картину, может родителям рассказать какие-то детали, о которых они не знают. Да, не всегда твой ангелочек святой. Иногда виноват и твой ребенок. Иногда это такой конфликт двоих. И с помощью посредничества учителя, собственно, его лучше всего решать", – говорит директор школы.

Она советует перенимать опыт коммуникации за рубежом, когда общение происходит через электронный адрес. Таким образом учителя не будут доставать в 10 вечера, ведь педагог не обязан отвечать вне рабочего времени и имеет личное пространство. Также к подобным ситуациям лучше привлекать школьного психолога, после чего уже могут привлекаться родители.

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