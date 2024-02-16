''Не вызубрил? Наступит конец света'': Лисовой объяснил, почему важно давать украинским школьникам право на ошибку

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, что школьникам нужно давать возможность совершать ошибки. По его словам, детям необходимо безопасное пространство, где они смогут анализировать их и уходить во взрослую жизнь с опытом их преодоления. Так должностное лицо ответило на вопрос, о том, что делать с учениками, для которых наступает конец света, если они все не вызубрят.

Лисовой подчеркнул, что страх перед ошибками навязан советскими ценностями, когда никого не интересовало мнение учеников и был один правильный ответ. В интервью NV.ua глава образовательного ведомства отметил, что именно из-за таких подходов происходит невротизация школьников.

"Мы очень подчеркиваем, что учебный процесс – это часть жизни, где человек имеет право совершать ошибки. Этот страх ошибки идет еще от старых советских ценностей школы, авторитарной по природе, где твое мнение никого не интересует, где есть только один правильный ответ. Отсюда эта нетерпимость к ошибкам, страх ошибиться и у учителей, и у детей эта невротизация", – сказал глава МОН.

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Он добавил, что чтобы изменить эту ситуацию, нужно в первую очередь готовить учителей, которые будут сами понимать, что ошибки это не трагедия и помогать школьникам преодолевать страхи перед ними.

Кроме того, Лисовой напомнил, что педагоги должны транслировать поддержку и безопасность. В случае, когда дети провели бессонную ночь из-за террористических атак, нужно дать им время на отдых, а не чтобы они сразу бежали на урок.

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