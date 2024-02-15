В Украине боятся спрашивать мнение детей: Иванна Коберник назвала огромную проблему образования и риски, которые она несет

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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В Украине боятся спрашивать мнение детей: Иванна Коберник назвала огромную проблему образования и риски, которые она несет

В Украине боятся спрашивать мнение детей для формирования политики или принятия решений на основе этих данных в образовательной сфере. В это же время, в Европе такие опросы проводятся регулярно, и государство использует их результаты для анализа и осуществления выбора.

Это подчеркнула соучредительница общественных организаций "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник. В своей публикации в Facebook она отметила, что это отражается на образовательных программах, в том числе новых, которые принимались в этом году. По ее словам, учебные материалы для школьников перегружены лишним, из-за чего их невозможно изучить физически за отведенное время.

"Большинство взрослых в образовании боится и не хочет слышать мнения детей. Это очевидно из украинских образовательных программ – даже новые, которые принимались уже в этом году, для 7-го класса, по стандарту НУШ – перегружены лишним материалом, физически невозможно выучить за отведенное время ", – написала Коберник.

В Украине боятся спрашивать мнение детей: Иванна Коберник назвала огромную проблему образования и риски, которые она несет
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Она добавила, что дети знают, что их не хотят слышать, так что не говорят о своих проблемах, а если и говорят, то их не слышат или не воспринимают всерьез. Именно поэтому, по ее мнению, количество школьников, нуждающихся в психологической поддержке, значительно больше, чем считают родители и учителя. В частности, в результатах недавнего исследования "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения" 62% ученичества отметили, что им необходима психологическая помощь.

Коберник привела в пример случаи, когда школы, пострадавшие от войны, обращались к донорам за помощью. Однако учебные заведения отказывались от нее, ведь условием спонсоров было проведение опроса среди старшеклассников относительно видения восстановления.

В Украине боятся спрашивать мнение детей: Иванна Коберник назвала огромную проблему образования и риски, которые она несет

Соучредительница общественных организаций также отметила, что более половины детей хотят остаться в Украине несмотря на полномасштабную войну России против Украины. По ее словам, это много. Однако нет гарантии, что это не изменится. Также это касается и тех учеников, которые указали, что хотят уехать.

"52%, больше половины, хотят остаться в Украине, несмотря на полномасштабную войну – это много. Но не факт, что именно те, кто так ответил, останутся. Как и не факт, что 26%, которые сказали, что хотят уехать – выедут. Потому что для молодых людей нормально хотеть увидеть новое, хотеть перемен и незнакомого опыта. Украине для восстановления потребуются молодые люди с гибким умом, умением адаптироваться и готовностью учиться новому", – отметила Коберник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно исследованию каждый пятый украинский ученик не планирует получать высшее образование после школы.

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