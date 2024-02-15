В Украине боятся спрашивать мнение детей: Иванна Коберник назвала огромную проблему образования и риски, которые она несет

В Украине боятся спрашивать мнение детей для формирования политики или принятия решений на основе этих данных в образовательной сфере. В это же время, в Европе такие опросы проводятся регулярно, и государство использует их результаты для анализа и осуществления выбора.

Это подчеркнула соучредительница общественных организаций "Родительский контроль" и "Смарт образование" Иванна Коберник. В своей публикации в Facebook она отметила, что это отражается на образовательных программах, в том числе новых, которые принимались в этом году. По ее словам, учебные материалы для школьников перегружены лишним, из-за чего их невозможно изучить физически за отведенное время.

"Большинство взрослых в образовании боится и не хочет слышать мнения детей. Это очевидно из украинских образовательных программ – даже новые, которые принимались уже в этом году, для 7-го класса, по стандарту НУШ – перегружены лишним материалом, физически невозможно выучить за отведенное время ", – написала Коберник.

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Она добавила, что дети знают, что их не хотят слышать, так что не говорят о своих проблемах, а если и говорят, то их не слышат или не воспринимают всерьез. Именно поэтому, по ее мнению, количество школьников, нуждающихся в психологической поддержке, значительно больше, чем считают родители и учителя. В частности, в результатах недавнего исследования "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения" 62% ученичества отметили, что им необходима психологическая помощь.

Коберник привела в пример случаи, когда школы, пострадавшие от войны, обращались к донорам за помощью. Однако учебные заведения отказывались от нее, ведь условием спонсоров было проведение опроса среди старшеклассников относительно видения восстановления.

Соучредительница общественных организаций также отметила, что более половины детей хотят остаться в Украине несмотря на полномасштабную войну России против Украины. По ее словам, это много. Однако нет гарантии, что это не изменится. Также это касается и тех учеников, которые указали, что хотят уехать.

"52%, больше половины, хотят остаться в Украине, несмотря на полномасштабную войну – это много. Но не факт, что именно те, кто так ответил, останутся. Как и не факт, что 26%, которые сказали, что хотят уехать – выедут. Потому что для молодых людей нормально хотеть увидеть новое, хотеть перемен и незнакомого опыта. Украине для восстановления потребуются молодые люди с гибким умом, умением адаптироваться и готовностью учиться новому", – отметила Коберник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что согласно исследованию каждый пятый украинский ученик не планирует получать высшее образование после школы.

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