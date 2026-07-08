Не 'юла' и не 'волчок': как правильно назвать игрушку на украинском языке

В повседневной речи нередко можно услышать слово "юла", когда речь идет о быстро вращающейся детской игрушке. Однако это слово является русизмом и не соответствует нормам современного украинского литературного языка.

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Правильно называть эту игрушку "дзиґой", ведь именно такое название встречается в академических словарях. OBOZ.UA рассказывает, какое происхождение имеет это слово и почему стоит использовать именно его.

Как сказать "юла" на украинском

Популярная детская игрушка, которую часто ошибочно называют "юлой" или "волчком", в украинском языке имеет совсем другое, благозвучное название. Единственным правильным литературным эквивалентом этого названия является слово "дзиґа".

Согласно Академическому толковому словарю украинского языка (СУМ), это детская игрушка в виде круга или шара на оси, которая благодаря стремительному вращению способна удерживаться в вертикальном положении. Помимо прямого значения, это слово издавна использовалось в переносном смысле для описания очень подвижных, непоседливых людей.

Например, классики литературы часто сравнивали чрезмерно вертлявых персонажей с этим предметом, а Иван Котляревский ярко использовал этот образ в своей знаменитой "Энеиде":

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А вам, Олимпські зубоскалки, Моргухи, дзиґи, фиглярки, Березової дам припарки, Що довго буде вам втямки...

К слову, в украинском языке существуют и менее известные устаревшие названия этого предмета, такие как "ґере́ґа" или "ґанджє́ло", а современным популярным его разновидностью стал известный всем детям "бейблейд".

Что такое "дзиґа"

С технической точки зрения эта знакомая с детства игрушка представляет собой простейший гироскоп, который сохраняет устойчивость на остром кончике. В основе ее функционирования лежат фундаментальные законы природы, в частности закон сохранения энергии и момента импульса. Когда предмет начинает быстро вращаться вокруг своей оси, сила тяжести, направленная вертикально, преобразуется в горизонтальную гироскопическую силу.

Из-за такого взаимодействия физических сил главная ось вращения начинает совершать сложные движения, которые ученые называют прецессией и нутационными колебаниями. Однако этот процесс не может длиться вечно из-за неизбежной силы трения о поверхность и воздух. Постепенно игрушка теряет свою кинетическую энергию, внутренние гироскопические силы ослабевают, что в результате приводит к потере равновесия и окончательному падению предмета.

OBOZ.UA предлагает узнать значение колоритного украинского слова "цідилок".

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