''Не защищайте право людей быть невеждами!'' И. о. ректора НАУ доступно объяснила, для чего детям падежи, гипотенузы и инфузория туфелька

Исполняющая обязанности ректора Национального авиационного университета Ксения Семенова доступно объяснила, для чего детям падежи, гипотенузы и инфузория туфелька. По ее мнению, школьное образование – это универсальный базовый набор знаний, который стал доступен обществу благодаря векам научных открытий.

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По ее словам, базовые школьные знания формируют картину мира, и, несмотря на то, что человек не пользуется ими явно, они влияют на идеи, мысли, выводы. Поэтому госпожа Семенова призывает не защищать право людей быть невеждами. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Базовый набор знаний нужен, чтобы все имели общее понимание о мироздании, не считали все вокруг магией и не бились головой в ложные идеи, к которым непременно приходишь, не имея базового образования", – говорит она.

"Да, жаль, но это же тоже выбор. Просто какого милого эти люди вдруг начали претендовать на высшее образование?", – удивляется госпожа Семенова и отмечает, что в этих ежегодных спорах, почему-то под раздачу попадает всегда математика.

"Почему не история, почему не язык? Можно же говорить, не зная о подлежащих и сказуемых. Почему не биология? Зачем нам инфузория туфелька? Может потому, что без математики не будет создания новых инженерных знаний, которые нужны для обороны и развития экономики", – дает она простой и понятный ответ.

Напомним, что обсуждение сложности сдачи НМТ по математике продолжается в сети уже больше недели. Все началось с того, что мама выпускницы, которая не сдала НМТ по математике, обратилась в МОН.

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