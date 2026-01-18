Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах: образовательный обмудсмен обратилась к директорам школ

Образовательный омбудсмен Украины обратилась к руководителям школ с призывом не заставлять педагогов работать во время зимних каникул в холодных классах. На фоне энергетического кризиса и низких температур она подчеркнула необходимость дистанционной работы для учителей в этот период.

Позиция омбудсмена подкреплена решением Кабинета министров о возможном продлении каникул до 1 февраля 2026 года. Об этом Надежда Лещик написала на своей странице в Facebook.

Она обратилась к руководителям учебных заведений, где объявлены зимние каникулы, с просьбой издать соответствующие приказы о дистанционной форме работы на этот период.

Лещик также призвала предоставить педагогическим работникам возможность самостоятельно выбирать место выполнения своих профессиональных обязанностей.

"Обращаюсь к руководителям учебных заведений, где объявлены каникулы, с просьбой издать приказ о дистанционной форме работы на этот период и предоставить педагогам возможность самостоятельно выбирать место работы. Не заставляйте учителей работать во время каникул в холодных классах", - отметила она.

Напомним, Совет обороны города Киева постановил, что в школах столицы снова начнутся каникулы, которые продлятся с 19 января по 1 февраля. Образовательные потери компенсируют во время весенних и недели летних каникул.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили отменить весенние каникулы или продолжить обучение летом 2026 года.

