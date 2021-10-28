Чтобы знали, что делать с деньгами: в Украине появился тренд на финансовое образование для школьников

В Украине – новый образовательный тренд. Все популярней становятся уроки финансовой грамотности.

Специалисты говорят, что в Украине не принято говорить с детьми о деньгах. По их мнению, зря, и делать это стоит с раннего возраста, – сообщает ТСН.

Только в каждой 10-й школе в стране есть уроки финансовой грамоты, на которых детей учат, как обращаться с деньгами, как работают банки и как – мошенники.

Но в этом году появился новый образовательный тренд. В школах стали организовывать специализированные классы и направления финансовой грамоты.

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Киевская школа №41 – как раз из таких. По словам директора Надежды Фенченко, в 5-6 классах начинают с основ, например, о семейном бюджете. В 11 классе уже обсуждают криптовалюты.

Старшеклассники даже так увлеклись темой, что решили создать свою, для школы. "Деньги" печатают на фрезерном станке – ими будут поощрять учебу. В учреждении рассчитывают, что так финграмоту освоят даже самые маленькие ученики.

Учителя признают, что именно за такие уроки финансовой грамоты чаще всего слышат от учеников "спасибо" – дети говорят, потому что это о жизни.

Психологи знакомство детей с финграмотой поддерживают. И даже больше – считают, что начинать стоит как можно раньше.

"С ребенком можно говорить о деньгках, как только он начинает говорить и понимать", – говорит психолог Вера Романова.

Тем более что финансовая неосведомленность сказывается во взрослой жизни. Украинцы часто становятся жертвами финансовых мошенников.

"Исторически нас не учили финансовой грамотности. Люди попадают в ловушки мошенников, не понимают финасовые продукты, как их использовать, имеют проблемы с коллекторами. И таких жалоб мы оцениваем в более 100 тыс. в год", – отметил глава Украинской ассоциии финтех и инновационных компаний Ростислав Дюк.

За один 2019-й год с карт украинцев украли 362 млн грн, – такие данные озвучила Украинская ассоциация межбанковских платежных систем ЕМА. Мошенники использовали такие схемы:

социальная инженерия, когда мошенники подталкивают людей переслать деньги или передать данные о сроке действия платежных карт, СVV, PIN, паролях и т.д.

мошеннические сайты, на которых людям предлагают потратить деньги на несуществующие в реальности товары или услуги.

скимминга, когда на банкоматы устанавливают оборудование, считывающее данные о карточке.

клейкая лента, которая не дает банкомату выдать деньги. Люди думают, что он сломался, и уходят – а мошенники забирают "застрявшие" купюры.

Еще в 2018 году Украина в мировой рейтинге финансовой рамотности занимала последнее место. Правда, в 2021 году ситуация улучшилась. Об этом сообщили в USAID (Агенство США по международному развитию), которое провело в Украине опрос по методике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"В аналогичном исследовании 2018 года результат Украины по Индексу финансовой грамотности составил 11,6, тогда Украина разделила последнее место с Польшей. В этом году Украина набрала 12,3 балла, опередив такие страны как Италия, Грузия, Румыния и Черногория", – отметили в USAID и добавили, что, в отличие от Украины, результаты других стран по исследованию ОЭСР в этом году остались на прежних уровнях.

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