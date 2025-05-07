Не зубрежка, а погружение. Украинские школьники смогут изучать историю по-новому: что такое 'Скарб'

5 мая в Киеве в библиотеке Ярослава Мудрого презентовали новый образовательный проект по истории Украины "Скарб". Теперь украинские школьники смогут изучать историю по-новому: без зубрежки, а с погружением в темы.

Видео дня

Проект ориентирован на учителей, учеников, родителей и всех, кто верит, что образование – это не только знания, но и пространство для глубокого опыта. Его цель – помочь детям увидеть историю как часть собственной идентичности, как пространство эмоций, образов и открытий. Об этом OBOZ.UA рассказала пресс-служба проекта "Скарб".

По их словам, материалы созданы при участии историков, учителей-практиков, методистов, художников, дизайнеров костюмов и аниматоров. Программа адаптирована к требованиям Новой украинской школы (НУШ), а первый урок уже доступен бесплатно на сайте skarb.education.

"Я мечтала, чтобы дети перестали воспринимать историю как набор дат. Чтобы у них появилось чувство гордости, связи, восхищение собственной культурой", – рассказала Кристина Храновская, инициатор проекта и основательница Фонда Христины Храновской, автор проекта "Дневники войны" и меценатка, для которой история когда-то была наименее любимой дисциплиной в школе.

Разработчики проекта отметили, что особым акцентом в проекте является музыка. К ее созданию присоединились Настя Воган, известный диджей и саунд-продюсер, и Олег "Фагот" Михайлюта – музыкант, композитор, фронтмен группы ТНМК.

"Мы создавали материалы не просто как интересную альтернативу учебнику, а как полноценный учебный инструмент, отвечающий всем требованиям базового среднего образования. Видео – это лишь часть. К нему прилагаются четкие методические рекомендации для учителей: какие виды деятельности применять, какие результаты обучения должны быть достигнуты. Мы соотносили каждый элемент урока с модельными учебными программами, чтобы сделать этот контент не только эмоционально сильным, но и педагогически точным", – рассказала методист проекта, кандидат исторических наук, заместитель руководителя Офиса внедрения НУШ и соавтор урока Антонина Макаревич.

На сегодня уже в доступе есть первый урок, а команда собирает обратную связь для разработки новых тем. По их словам, они планируют серию полноценных уроков по истории Украины для 7-9 классов, которые будут адаптированы к различным форматам обучения – офлайн, онлайн и в укрытиях.

"Сегодня особенно важно строить национальную идентичность через образование. Проект "Скарб" – пример того, как это можно делать глубоко и современно", – высказал свое мнение Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации.

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