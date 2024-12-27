Нехватка финансирования, старые компьютеры, плохой интернет: учителя и директора школ озвучили главные препятствия цифровой трансформации образования

Среди педагогов провели опрос относительно цифровой трансформации образования, которая в настоящее время является важным компонентом современного учебного процесса. Как оказалось, значительная часть учебных заведений сталкивается с препятствиями, тормозящими процесс цифровизации.

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Как сообщили в Министерстве образования и науки, об этом свидетельствуют результаты оценки цифровой готовности учебных заведений SELFIE. Его провели в 2024 году.

Как отмечается, SELFIE – это онлайн инструмент для оценки готовности школы к цифровым изменениям, выявление направлений для совершенствования и внедрения инновационных подходов.

Что мешает цифровой трансформации образования, по мнению педагогов и руководителей заведений:

нехватка финансирования (68.37% руководители, 58.51% учителя),

несоответствующее компьютерное оборудование (54.02% руководителей и 44.68% учителей),

ненадежное подключение к интернету или низкая скорость (46.78% учителей и 41.41% руководителей), особенно в отдаленной местности;

нехватка времени для учителей,

ограниченность или отсутствие технической поддержки.

Напомним, согласно приказу МОН учебные заведения могут вести электронные журналы вместо бумажных. Это относится и к другому документоводству школы, которое может храниться до 10 лет включительно, только в электронном виде. На Волыни на е-журналы перешли уже 90% школ. В сервисе есть вся необходимая информация, в частности, данные об учениках, расписание уроков, списки посещений, домашние задания и т.д.

Кроме того, учителя и школьники Украины активно используют во время учебного процесса искусственный интеллект. Исследование МОН показало, что 76% педагогов и 85% школьников хотя бы раз пользовались ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель ІТ в образовательной территории Midgard Александр Думышинец рассказал, как технологии влияют на эффективность образования, почему искусственный интеллект должен стать лучшим другом учеников и учителей, и как получить благосклонность детей и заинтересовать их информатикой.

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