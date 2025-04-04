"Нейробатончик для мозга". Светлана Ройз показала упражнение, которое настроит учеников на контрольную работу

Анна Боклажук
Моя Школа
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'Нейробатончик для мозга'. Светлана Ройз показала упражнение, которое настроит учеников на контрольную работу

Нейровправы очень хорошо помогают настроить учеников на контрольную работу и подпитать мозг. Они работают как энергетические батончики.

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Одним из таких упражнений поделилась детский психолог Светлана Ройз на Telegram-канале "Стійкість для стійких". По ее словам, эта практика очень уместна для развития межполушарового взаимодействия, использовать его можно как детям, так и взрослым.

"Нейробатончик для мозга". Светлана Ройз показала упражнение, которое настроит учеников на контрольную работу

Упражнение выполняется в два этапа – без движения по кругу и с ним. Сначала нужно выпрямить на одной руке мизинец и безымянный палец, на другой – указательный и средний.

На видео видно, как правильно должны быть расположены руки.

"С детьми мы их используем, чтобы настроить на урок, сконцентрироваться перед контрольными, снять напряжение", – объясняет психолог.

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