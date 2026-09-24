"Некоторых учителей нельзя подпускать к детям!" Украинка с "носом дельфина" и яркими волосами рассказала о буллинге в школе и озадачила сеть

Популярная украинская блогер с ником @ellevika (Виктория Олейник) откровенно рассказала о буллинге со стороны одноклассников и несправедливой критике со стороны учителей, с которыми ей пришлось столкнуться в школьные годы. А также о комплексах, которые у нее из-за этого сформировались.

О своем опыте Виктория рассказала в ролике в TikTok, отвечая на вопросы подписчиков. Как оказалось, в основном ее критиковали за внешность и попытки самовыражения.

По словам блогера, первым болезненным эпизодом стала критика её гардероба. Девушка любила ярко одеваться, однако после того, как в анонимном школьном сообществе появился пост с насмешками над ее маникюром и стилем, собравший сотню лайков, она проплакала весь вечер и стала выбирать максимально незаметную одежду. Вторым комплексом стала форма носа. Парни высмеивали его и называли Викторию "дельфином". Из-за этого блогер долгое время после выпуска даже размышляла о ринопластике.

Отдельный шок в сети вызвали воспоминания Виктории о поведении школьных учителей. Так, учительница французского языка в седьмом классе упрекнула девочку за юбку, спросив, не танцует ли она стриптиз. "Мальчики не могут слушать урок, потому что смотрят тебе под юбку", – додумалась сказать преподавательница.

Еще один досадный инцидент произошел в восьмом классе, когда учительница музыки решила раскритиковать цвет волос Виктории. Девочка тогда покрасила волосы в черный цвет, о чем давно мечтала, а учительница заявила, что это "ужасно". Это заставило ее скрывать волосы, пока краска полностью не смолась.

Виктория призналась, что только после окончания школы смогла вернуться к экспериментам с внешностью и цветными прядями. А еще избавилась от страха, что ее из-за внешности не будут воспринимать всерьез. Сейчас @ellevika сознательно разрушает внутренние рамки и страхи, связанные с собственным образом.

Видео вызвало бурную реакцию в сети. В комментариях пользователи массово поддержали девушку, отметив, что у нее очень красивая и яркая внешность. А учителей, которые так относятся к ученикам и наносят им психологические травмы, предложили вообще не подпускать к детям.

Среди этих голосов прозвучал и комментарий профессионального психолога. По ее мнению, учителям Виктории стоило бы уделять больше внимания своим обязанностям. Тогда у них не оставалось бы времени на критику чужой внешности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об учительнице, которая придумала свой способ борьбы с буллингом в классе, чем покорила сеть.

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