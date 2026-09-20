"Такая коробочка должна быть в каждом классе!" Учительница из Черкасс придумала, как бороться с буллингом, и покорила сеть

Учительница предложила установить в классе специальный ящик для важных сообщений. В него дети могут анонимно и не только класть записки о буллинге, унижениях или других ситуациях, о которых им сложно рассказать взрослому лично.

Такую идею придумала учительница начальных классов из Черкасс Диана Палаш. О нововведении она рассказала в ролике в Instagram, объяснив, зачем в ее классе появился необычный ящик с замком.

Учительница подчеркнула, что ящик с наклейкой "Учительница должна об этом знать" в первую очередь предназначен не для обычных детских конфликтов или мелких обид. Например, если одноклассник не захотел поделиться новыми карандашами или просто не поздоровался, это еще не повод писать записку, объяснила она ученикам.

Зато сообщить через ящик можно сообщить, если ребенка оскорбляют или унижают, регулярно дразнят, намеренно исключают из компании или совершают по отношению к нему что-то неприятное. Написать можно и в том случае, если школьник стал свидетелем ситуации, которая кажется ему неправильной.

"Иногда у вас бывают такие моменты, о которых вы не можете сказать вслух, о которых вы не можете подойти и сказать напрямую, или вы хотите сказать, но не знаете, как это сделать. Бывает такое? Бывает. И именно для таких случаев и нужна эта коробочка", – пояснила Диана Сергеевна.

Она также описала ситуации, в которых стоит воспользоваться коробкой. "Если у вас есть какая-то проблема, которую вы самостоятельно решить не можете, вам страшно, вам тревожно, если вам нужна моя помощь..." – добавила учительница.

В то же время она предложила детям использовать ящик не только для сообщений о проблемах. Туда можно положить записку с положительным отзывом об уроке, важным мнением или чем-либо еще, о чем ребенку хочется рассказать учительнице.

Отдельно Диана Сергеевна объяснила детям правила пользования ящиком. Она попросила писать правду, относиться с уважением к другим и не выдумывать события. По словам учительницы, каждую записку она внимательно прочитает и прислушается к тому, что хотят донести школьники.

А чтобы дети не боялись, что кто-то получит доступ к их сообщениям, ящик будут закрывать на замок. Ключ от него будет только у учительницы.

Эту идею активно поддержали как сами ученики, так и пользователи сети. Так, одна из подписчиц высказала мнение, что такой ящик необходимо установить в каждом классе.

Другая комментатор вспомнила, что около 20 лет назад в ее школе также был общий ящик для анонимных сообщений. По ее словам, однажды ученица написала туда о беременности. Учителя не знали, кто именно оставил записку, но после этого обошли всю параллель и рассказали школьникам, как действовать в такой ситуации.

В то же время одна из пользовательниц спросила, смогут ли дети самостоятельно определить, какая проблема достаточно важна для такого сообщения. Диана Сергеевна ответила, что для нее ключевой вопрос заключается не столько в "важности" проблемы, сколько в возможности ребенка вообще обратиться за помощью. "Пусть лучше ребенок напишет даже о том, что взрослому кажется мелочью, но доверится учителю, чем промолчит о действительно важном, потому что думает, что это не проблема. А уже разобраться в ситуации – моя ответственность", – пояснила учительница.

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