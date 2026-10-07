''Така коробочка повинна бути в кожному класі!'' Вчителька з Черкас придумала незвичний спосіб боротися з булінгом

Вчителька запропонувала встановити в класі спеціальну скриньку для важливих повідомлень. У неї діти можуть анонімно і не тільки класти записки про булінг, приниження чи інші ситуації, про які їм складно розповісти дорослому особисто.

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Таку ідею придумала вчителька початкових класів із Черкас Діана Палаш. Про нововведення вона розповіла в ролику в Instagram, пояснивши, навіщо в її класі з’явилася незвичайна коробочка із замком.

Учителька наголосила, що скринька з наліпкою "Вчителька має знати про це" в першу чергу призначена не для звичайних дитячих конфліктів чи дрібних образ. Наприклад, якщо однокласник не захотів поділитися новими олівцями або просто не привітався, це ще не привід писати записку, пояснила вона учням.

Натомість повідомити через скриньку можна повідомити, якщо дитину ображають або принижують, регулярно дражнять, навмисно виключають із компанії чи вчиняють щодо неї щось неприємне. Написати можна і в тому випадку, якщо школяр став свідком ситуації, яка здається йому неправильною.

"Інколи у вас бувають якісь такі моменти, які ви не можете озвучити, які ви не можете підійти напряму сказати, або ви хочете сказати, але не знаєте, як це зробити. Буває таке? Буває. І саме для таких випадків буде ця коробочка", – пояснила Діана Сергіївна.

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Вона також описала ситуації, в яких варто скористатись коробкою. "Якщо у вас є якась проблема, яку ви самостійно вирішити не можете, вам страшно, вам тривожно, якщо вам потрібна моя допомога..." – додала вчителька.

Водночас вона запропонувала дітям використовувати скриньку не лише для повідомлень про проблеми. Туди можна покласти записку з позитивним відгуком про урок, важливою думкою чи будь-чим іншим, про що дитині хочеться розповісти вчительці.

Окремо Діана Сергіївна пояснила дітям правила користування скринькою. Вона попросила писати правду, ставитися з повагою до інших і не вигадувати події. За словами вчительки, кожну записку вона уважно прочитає та прислухається до того, що хочуть донести школярі.

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А щоб діти не боялися, що хтось отримає доступ до їхніх повідомлень, коробку закриватимуть на замок. Ключ від нього буде лише у вчительки.

Ідею активно підтримали як самі учні, так і користувачі мережі. Так одна із підписниць висловила думку, що таку скриньку необхідно встановити в кожному класі.

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Інша коментаторка згадала, що близько 20 років тому в її школі також була спільна скринька для анонімних повідомлень. За її словами, одного разу учениця написала туди про вагітність. Учителі не знали, хто саме залишив записку, але після цього обійшли всю паралель і розповіли школярам, як діяти в такій ситуації.

Водночас одна з користувачок запитала, чи зможуть діти самостійно визначити, яка проблема достатньо важлива для такого повідомлення. Діана Сергіївна відповіла, що для неї ключове питання полягає не стільки у "важливості" проблеми, скільки у можливості дитини взагалі звернутися по допомогу. "Нехай краще дитина напише навіть про те, що дорослому здається дрібницею, але довіриться вчителю, ніж промовчить про справді важливе, бо думає, що це не проблема. А вже розібратися в ситуації – моя відповідальність", – пояснила вчителька.

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