"Нельзя даже здороваться": новое правило в британской школе возмутило родителей и огорчило детей

Школа Филипа Моранта в Колчестере, графство Эссекс, Великобритания, ввела новое правило для учеников – теперь им запрещены любые физические контакты, включая объятия и жест "дай пять" при приветствии. Инициатива вызвала критику со стороны родителей и не понравилась самим школьникам.

Как пишет Mirror, после начала нового семестра ученики школы начали получать наказания за подобное взаимодействие – их стали оставлять после уроков. В ответ родители запустили электронную петицию с требованием пересмотреть условия этого запрета. В ней отмечается, что школа запретила "нормальное физическое взаимодействие по взаимному согласию", и это негативно сказывается на эмоциональном состоянии детей.

Директор школы Стефани Нилл отметила, что для средних и старших классов, в которых в совокупности обучается около 1700 учеников, в настоящее время разрабатываются новые нормы, чтобы "определить уместные правила взаимодействия по обоюдному согласию", и впоследствии в течение семестра требования к поведению будут скорректированы. "Наш главный приоритет – сделать так, чтобы все 1900 наших учеников чувствовали себя в безопасности и комфортно, передвигаясь по территории школы", – подчеркнула Нилл.

Она пояснила, что требование избегать физических контактов было введено из-за "роста числа случаев чрезмерно грубого поведения в прошлом семестре, что мешало обучению и вызывало опасения по поводу безопасности". При этом директор добавила, что дети "прекрасно" восприняли новые правила.

Вместе с тем она отметила: "Но мы понимаем, что ученики хотят иметь позитивные способы приветствовать друг друга и общаться с друзьями. Сейчас мы работаем со школьным самоуправлением, чтобы разработать адекватные правила взаимодействия, которые соответствовали бы учебной атмосфере и заботились о благополучии учеников".

Между тем родители в целом поддержали идею борьбы с насилием в школе, но принятые меры назвали чрезмерными. "Мы полностью поддерживаем жесткие меры школы против драк, буллинга, нежелательных прикосновений и опасного или неподобающего поведения. Нашу озабоченность вызывает то, что нынешнее правило запрещает любой физический контакт между учениками, включая обычное общение, такое как объятия, "дай пять" или попытки утешить расстроенного человека", – написал в петиции ее автор.

В документе говорится о желании родителей сотрудничать со школой, чтобы найти более сбалансированный подход, "который будет гарантировать безопасность детей и поддерживать их благополучие". В настоящее время взрослые стремятся добиться от школы признания и поощрения правильного поведения, а не формирования у детей мнения, будто любой физический контакт – это зло.

В петиции говорится: "Вместо того чтобы учить детей, что любое физическое прикосновение — это плохо, мы считаем, что надлежащее поведение нужно замечать и поощрять. Дети должны иметь возможность видеть и переживать здоровую дружбу, доброту, эмпатию, уважение к личным границам и позитивное социальное взаимодействие. Мы хотим, чтобы наши дети учились тому, как выглядит нормальное поведение, а не просто заучивали, что любые физические контакты являются неуместными".

Представитель Министерства образования страны заявил, что правительство поддерживает руководителей школ в борьбе с нарушениями дисциплины с помощью новой национальной программы поддержки поведения и других мер. Примечательно, что в Великобритании уже был подобный случай. В 2023 году школа в Челмсфорде ввела "нулевую терпимость" к физическим контактам между учениками, включая объятия и держание за руки. Но впоследствии администрация пошла на уступки родителям, которые назвали такие требования слишком строгими. Через несколько дней директор написал семьям учеников письмо, чтобы разъяснить эти правила.

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