'Немає' или 'не має'? Как писать правильно на украинском: запомните простое правило

Многие задумываются над тем, как правильно писать "нет" – вместе или отдельно. На самом деле правильно писать и так, и так, но важен контекст.

Как это проверить поделилась в своем Instagram филолог и преподаватель украинского языка Мария Словолюб. Она рассказала о простом правиле.

"Немає" пишется слитно тогда, когда оно выступает наречием в предложении", – говорит она и предлагает вариант проверки: если "немає" можно заменить на "нема", то оно пишется слитно.

Например: у нього немає книжки

Отдельно же "не має" пишется тогда, когда "не" – это частица, а "має" – глагол.

Например: він не має книжки.

