"Немає" или "не має"? Как писать правильно на украинском: запомните простое правило
Многие задумываются над тем, как правильно писать "нет" – вместе или отдельно. На самом деле правильно писать и так, и так, но важен контекст.
Как это проверить поделилась в своем Instagram филолог и преподаватель украинского языка Мария Словолюб. Она рассказала о простом правиле.
"Немає" пишется слитно тогда, когда оно выступает наречием в предложении", – говорит она и предлагает вариант проверки: если "немає" можно заменить на "нема", то оно пишется слитно.
Например: у нього немає книжки
Отдельно же "не має" пишется тогда, когда "не" – это частица, а "має" – глагол.
Например: він не має книжки.
