Сначала или с начала? Как писать правильно: есть простое правило для запоминания

Учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева объяснила разницу между употреблением "спочатку" и "з початку". Ведь многие украинцы путаются в этом вопросе.

По словам педагога, слово "спочатку" – это наречие, тогда как "з початку" является предлогом с существительным. Подробнее она рассказала в своем видео в социальной сети TikTok.

"Спочатку" – это наречие, которое можно заменить словом "сперва" ("спершу"). То есть "Спочатку" напишем контрольную работу" или "Спершу" напишем контрольную работу". А вот "з початку" – это предлог с существительным. В украинском языке предлог только "з" и он всегда пишется отдельно. Например: "З початку" и до конца дня в магазине будет действовать акция", – объясняет учительница.

