Неожиданно: названы предметы НМТ 2026, по которым абитуриенты показали худшие результаты за последние годы

Результаты основной сессии Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2026 году принесли неожиданность: наиболее заметно ухудшились показатели по тем предметам, которые считаются базовыми – украинскому языку и истории Украины. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

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Предварительные результаты основной сессии, которая уже подошла к концу, он опубликовал в своем Telegram-канале. По данным Бабака, доля выпускников, не преодолевших порог "сдал/не сдал" по украинскому языку, в этом году достигла 1,65%. Тогда как в 2025 году этот показатель составлял всего 0,36%, а в 2024-м — 0,40%. То есть за один год показатель ухудшился почти в четыре раза.

Аналогичная картина сложилась и с историей Украины. В этом году предмет не сдали 0,38% абитуриентов против 0,15% в 2025 году и 0,10% в 2024-м.

А вот с математикой все наоборот. Доля тех, кто не преодолел порог, постепенно снижается: 11,72% в 2024 году, 10,84% в 2025-м и 10,67% в этом году. Бабак связывает это с тем, что с 2022 года математика стала обязательным предметом НМТ, поэтому школы начали уделять преподаванию этого предмета больше внимания. Впрочем, даже несмотря на положительную динамику, каждый десятый выпускник не сдает математику.

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В целом доля тех, кто провалил хотя бы один предмет, в этом году составляет 12,96% – чуть больше, чем в прошлом году (12,36%), но меньше, чем в 2024 году (13,23%). То есть этот показатель последние три года колеблется в пределах одного процентного пункта.

Среди факультативных предметов традиционная тройка лидеров по популярности остается неизменной: английский язык (31,49%), география (31,22%) и биология (21,17%). А вот STEM-дисциплины (физику и химиу) выбирают значительно реже, хотя определенная положительная динамика наблюдается. Бабак объясняет это правилами поступления: английский и география учитываются с весомыми коэффициентами для многих популярных специальностей, тогда как физику или химию выбирают преимущественно те, кто поступает на технические или медицинские направления.

Приведенные данные являются предварительными, ведь впереди еще дополнительная сессия НМТ. Она пройдет с 17 по 24 июля, и ею воспользуются еще около 7 тысяч участников. Окончательные итоги тестирования этого года станут известны после ее завершения.

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