Непопулярное правило среди родителей. Мама двух гендиректоров и профессора педиатрии раскрыла свой секрет воспитания дочерей

Эстер Войчицки, педагог и автор книги "Как воспитывать успешных людей", отмечает, что следует придерживаться одного правила в воспитании. В частности, эксперт рекомендует не делать для своих детей того, что они могут сделать для себя сами.

По словам Войчицки, это сработало для ее трех дочерей, преуспевших в карьере: две из них генеральные директора крупных компаний, а другая – профессор педиатрии. Своими советами эксперт поделилась с CNBC.

Специалист отмечает, что чем больше родители доверяют детям в том, что они могут справиться самостоятельно, тем больше у них будут возможности. Она подчеркивает, что хорошо использовать метод "я делаю, мы делаем, ты делаешь".

В частности, Войчицки рекомендует начать с простых дел. К примеру, просить детей ставить собственный будильник, выбирать одежду, накрыть на стол или приготовить простые блюда, складывать свой рюкзак, делать самостоятельно домашнее задание. Эксперт отмечает, что особое внимание нужно уделять домашним делам.

Видео дня

"Мытье посуды было большим делом в нашем доме. Все мои дочери стояли на стульчике у раковины и мыли посуду после обеда. Когда мы ходили в магазин за продуктами, я просила их принести килограмм яблок. Им нужно было выбрать хорошие, что я научила их делать", – рассказывает специалист.

Мама трех дочерей уверяет, что дети не будут делать все идеально, так что не стоит этого и ожидать от них. Однако, по ее словам, повторяя одни и те же дела, они улучшают свое мастерство.

В частности, Войчицки приводит в пример опыт, когда она работала учителем литературы. При написании контрольной работы получившие двойки дети не могли ее исправить и теряли мотивацию к обучению. Педагог давала им возможность переделывать свои задачи столько раз, сколько они желали. Таким образом, по ее словам, на следующем тестировании оценки школьников улучшались.

Специалист подчеркивает, что идея состоит в том, чтобы научить детей справляться с тем, что подбрасывает им жизнь.

"Один из важнейших уроков, который я научила своих дочерей, состоит в том, что единственное, что вы можете контролировать – это то, как вы реагируете на вещи", – уверяет Войчицки.

Она добавляет, что когда детям позволяют принимать собственные решения, они начинают чувствовать себя более заинтересованными, уверенными и наделенными силой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что мужчина, сам воспитывающий 36 детей, раскрыл свои правила жизни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!