Непослушных детей заставляли приседать с поднятыми руками: в сети разгорелась дискуссия из-за наказания в детсаду Одессы

В детском саду № 224 Одессы произошел скандал вокруг поведения педагогов во время образовательного процесса. Так, воспитатели заставляли детей приседать с поднятыми вверх руками, если они не слушались, а также якобы толкали и заставляли убирать туалетные комнаты.

Об этом сообщила директор городского Департамента образования и науки. Елена Буйневич Она подчеркнула, что одна из воспитательниц будет уволена, а другая отстранена от работы на время служебного расследования. С детьми сейчас работают психологи, а в деле разбираются правоохранительные органы.

"В одном из садиков детей заставляли держать руки вверх и приседать, когда не слушаются. И вроде бы есть случаи, когда детей толкали и заставляли убирать туалетные комнаты (последнее пока не подтверждается). На сундуке номер садика, которого не существует в Одессе. Но нашли по другим данным. Я не знаю, в курсе ли методов воспитания была руководитель. Разберемся с этим обязательно. Утром обращаемся к правоохранителям, действия касающихся двух воспитателей будут изучать они отдельно. Одна из них, воспитатель данной группы, будет уволена, а ее коллега - наставник отстранен от работы на период служебной проверки", – написала Буйневич.

В то же время, в социальной сети Facebook вокруг ситуации возникла дискуссия. Так, например, украинский педагог Виктор Громовой считает, что когда дети не слушаются, предложить им поприседать – это нормальный способ успокоиться. Под заметкой свои мысли высказали и другие украинцы. Так, некоторые из них согласились с мнением педагога, отмечая, что даже психологи советуют для переключения заняться физической активностью.

"Нормальное указание – выбросить адреналин и стабилизировать организм. Действенно и экологично".

"Даже психологи рекомендуют для переключения, снятия психологического напряжения или преодоления стресса - заняться физическими активностями... Но у нас как всегда родители хотят управлять педработниками. Мне интересно, как они дома успокаивают своего ребенка?"

"Это нормально, но по моему мнению государственные садики ограничены в правах, у нас только обязанности. Необходимо ввести возможность отчислять детей из садика, если есть систематическое нарушение дисциплины и родители не обращают на это внимание. И многое из этого направления. Мы все имеем обязанности".

Некоторые поделились опытом, который получили в детском саду, когда детей сажали играть в настольные игры, если они не слушались. Как оказалось, это даже пригодилось.

"В нашем саду детей за вред сажали за стол играть настольными играми. И будто наказан, потому что не летает по группе и никого уже не бьет. И научились рисовать, составлять пазлы, играть в наст.игры, мозаику выкладывать. Родители в приятном шоке были от такого метода наказания".

Как отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

По поручению представительницы Уполномоченного Верховной Рады Украины Марии Поповой была проведена мониторинговая проверка учебного заведения. Во время общения с детьми, которые якобы пострадали от действий воспитателей, было установлено, что они охотно идут на контакт, активные и веселые. Кроме того, согласно выводам, проявлений страха или информации о том, что их кто-то обижает от них не поступало.

Несмотря на хорошие условия для пребывания детей в учебном заведении, были выявлены нарушения. В частности, в детском саду не хватает медицинского работника и воспитателей в достаточном количестве.

"С целью устранения выявленных недостатков в компетентные органы будут направлены соответствующие письма и акты реагирования Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.", – указано в сообщении.

