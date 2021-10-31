Психологи во всем мире советуют оградить детей от 'Игры в кальмара' – что не так с сериалом Netflix

Шум вокруг самого популярного в истории Netflix сериала "Игра в кальмара" не стихает. Стриминговая платформа и бизнес пожинают финансовые плоды успеха, а люди ищут костюмы в стиле шоу или пекут печенье с треугольниками, многие родители и учителя думают, как быть с последствиями популярности сериала.

Дети от Парижа до Дохи, от Сиднея до Луцка подражают развлечениям из сериала – известен минимум один случай, когда во время игры дети проявляли жестокость. Родители и учителя видят в играх-имитациях опасность. С ними солидарны и психологи. OBOZREVATEL собрал и пересказывает мнения специалистов из разных стран. Спойлер: они единодушны в своих рекомендациях оградить детей от "Игры в кальмара".

Психолог-психотерапевт Максимом Жидко отмечает, что чем младше ребенок, тем больше в его поведении подражания. Поэтому всегда дети играют в то, что модно.

Видео дня

"В игре ребенок оттачивает актуальные навыки, получает удовольствие от взаимодействия со сверстниками. Кроме того, в случае каких-либо психотравмирующих событий, он имеет возможность таким образом отреагировать на негативные эмоции", – рассказал OBOZREVATEL Максим Жидко.

А вот для подростков, говорит эксперт, "Игра в кальмара" может стать частью стихийного или специально организованного обряда инициации.

Родителям психолог-психотерапевт советует налаживать близкие, доверительные, честные отношения с детьми. Тогда ребенок, даже если увидит сериал, со всеми вопросами пойдет к маме и/или папе как наивысшему авторитету.

И когда он с такими вопросами придет, не стоит запугивать непонятными отдаленными последствиями, а честно и прямо поговорить о цивилизованности, о ценности человеческой жизни, о смерти, о выборе, который мы каждый день делаем между добром и злом.

Если таких отношений в семье нет, ребенок будет прислушиваться к мнению людей из соцсетей, например. "Тогда он может стать жертвой манипуляций, в том числе преступных", – отмечает Максим Жидко.

Детский психолог Елена Шамрай считает, что "Игра в кальмара" – это вопрос безопасности в соцсетях, родительского контроля, развития критического мышления. Она отмечает, что такой контент, конечно, негативно влияет на детей. Но не всех детей привлекают подобные игры.

"Если есть влечение к агрессивному поведению, повод найдется. Это исключительная ситуация, поэтому надо разбираться, что творится с сыном или дочерью", – рассказала психолог "Освіторії".

По ее словам, дети 9-10 лет с помощью таких игр хотят самоутвердиться среди сверстников, почувствовать себя взрослыми – если это тот случай, то беспокоиться не о чем. А то, что имитируют именно развлечения из "Игры кальмара", естественно, поскольку шоу очень популярно.

А вот если подражают опасным играм младшие школьники, родителям стоит убедиться, что все в порядке. Возможно, ребенок нуждается во внимании и совместном досуге.

В Луцке сняли, как дети примерно 7-8 лет подражают одной из сериальных игр

"Конечно, школьникам нужны не запреты, а цифровая компетентность, умение ориентироваться на безопасный контент. Тогда ни одна игра не будет пугать родителей и учителей", – отметила психолог.

Доктор Нихара Краус, психолог и основатель благотворительной организации по охране психического здоровья молодежи STEM4 в Лондоне, подчеркивает, что образы насилия могут повысить терпимость детей к насилию и изменить их понимание приемлемого поведения.

По ее словам, психологические последствия просмотра образов насилия исследуются с 70-х годов. И вывод такого исследования состоит в том, что в итоге это снижает способность детей и молодых людей понимать человеческие отношения и влияет на поведение.

И чем более реалистично насилие, например, если оно связано с игрой, в которую они играют, или с ситуацией, с которой они знакомы, тем выше вероятность, что они отождествят себя с ним и увидят, что оно применимо.

"Точно так же, если насилие изображается как "цель оправдывает средства", тогда насилие становится приемлемой и "разумной" стратегией для использования", – отметила доктор в комментарии Metro.co.uk.

По мнению другого психолога из Лондона, Сандры Уитли, просмотр сериала может повредить "социальному и эмоциональному развитию" детей, если они посмотрят его в раннем возрасте. По мнению психолога, "Игра в кальмара" может побудить их быть равнодушными к чужим проблемам, стоять в стороне, не помогать сверстникам.

"Это может вызвать у них вопрос: почему им никто не помогает? Очевидно, что в сериале есть послания, которые мы действительно не хотим, чтобы наши дети принимали во внимание", – отметила Сандра Уитли в комментарии Daily Star.

Сериал настолько жестокий, что психолог Надя Ганье советует родителям – если ребенок посмотрел шоу, ему нужно восстановиться.

"Можно продлить время отхода ко сну или оставить дверь в вашу комнату (комнату родителей – Ред.) открытой", – сказала психолог изданию Naître et grandir.

Следует также успокоить ребенка, поддержать, поговорить о том, что его беспокоит или заставляет чувствовать себя некомфортно. И даже если ребенок не заговаривал об "Игре в кальмара", тему стоит поднять.

"Как правило, лучше подождать, пока ребенок сам расскажет о чувствительной или вызывающей беспокойство теме", – признает Надя Ганье. – Но в данном случае... я рекомендую поговорить о сериале, не слишком эмоционально и не расстраиваясь".

Она советует рационально обсудить с ребенком, что он знает об "Игре в кальмара" и влияет ли шоу на него. Если ребенок не знает, на этом разговор можно закончить. А если знает или ему любопытно, стоит расспросить – что именно ему известно, есть ли у него какие-либо вопросы. По мнению психолога, не нужно "ни упрощать, ни драматизировать" всю историю с сериалом и детьми.

"Наша роль как родителей – контролировать использование экранного времени и запрещать просмотр сериалов, не предназначенных для детей. А если ребенок уже посмотрел, помогите ему развить критический взгляд на шоу, напомнив ему, например, что это выдумка. Это тоже наша роль как родителей", – отмечает психолог.

Клинический психолог, психотерапевт, кандидат динамической, клинической и возрастной психологии Маура Манка отмечает, что такой контент, как сериал "Игра в кальмара" много лет назад у некоторых детей вызвал бы очень сильную эмоциональную реакцию, вплоть до травмы – поскольку они не подвергались "бомбардировке" постоянными агрессивными стимулами.

Но теперь, когда есть много гаджетов и доступный интернет, а родители часто контролируют, что смотрят и во что играют дети – их чувствительность к насилию снизилась.

"Настоящая проблема в том, что дети и подростки теперь пристрастились к насилию, их больше не трогает этот тип образов, потому что они знают их с раннего возраста", – пишет психолог в блоге на Italian Tech.

Маура Манка говорит, что понимать границы, различать, что правильно, а что плохо, что жестоко, а что смешно, люди учатся или, по крайней мере, должны учиться в позднем подростковом возрасте.

"Мы должны работать над моралью, совестью, над навыками взаимоотношений, потому что проблема заключается в фильтре, а фильтр детей создается взрослыми. Чтобы противопоставить все это, необходимо постоянно и непрерывно работать, потому что то, что вызывает боль, нельзя рассматривать как развлечение. Детей надо защищать, как и подростков", – призывает психолог.

Она также отметила, что подражание играм из сериала – это естественная реакция детей, поскольку так они учатся.

"Мы не можем убрать их из этого общества и перенести на другую планету, но мы можем дать им границы и ценности, сдерживание, согласованность и стабильность, которых сегодня не хватает в обществе, основанном на чрезмерной конкуренции, на возвышении и экстремизме", – подчеркнула Маура Манка.

Врачи американского Института детского разума – некоммерческой организации, которая занимается проблемами психического здоровья детей – рекомендуют не смотреть "Игру в кальмара" как минимум до позднего подросткового возраста. Независимо от того, смотрят ли родители вместе с ними.

"Уровень насилия ужасает – больше, чем в большинстве шоу. Это фестиваль убийств, предполагающий, что из более чем 400 участников выживет только один", – сказал в комментарии CNN Дэвид Андерсон, руководитель школьных и общественных программ Института детского разума.

Деймон Корб, поведенческий педиатр и директор клиники Центра развития разума в Лос-Гатосе, штат Калифорния, считает – сериал не стоит смотреть детям младше 16 лет.

"Это неоправданная жестокость, и эти сцены могут снизить чувствительность людей к насилию. Дети особенно уязвимы", – отметил Деймон Корб в комментарии The Washington Post.

Эксперт добавил, что у детей очень развито воображение, и они творчески используют его в игре и учебе. Поэтому им не обязательно смотреть сериал, чтобы "легко испытать феномен поп-культуры".

"У меня было несколько пациентов, которым снились кошмары о Five Nights at Freddy's (компьютерная игра в жанре хоррор – Ред.), несмотря на то, что они видели только изображения в интернете или не видели даже их", – рассказал педиатр.

Старший клинический психолог в Институте разума Катара Мохамед Хеди Мабрук тоже считает "Игру в кальмара" опасным сериалом для детей. В интервью Doha News посоветовал родителям стараться держать гаджеты в общих помещениях дома, чтобы они могли лучше контролировать их использование детьми. Он также предложил школам проводить занятия по социальному и личному образованию (PHSE), связанные с использованием интернета.

"В школах следует проводить занятия по эмоциональному осознанию, чтобы обучать детей и подростков тому, как справляться с негативными эмоциями, а также тому, как контент, который мы потребляем, влияет на наше эмоциональное состояние", – отметил он.

Психолог также считает, что школы и родители должны поддерживать прочную связь. Благодаря этому у них будет достаточно времени и ресурсов, чтобы быстро справиться с ситуацией – если дети станут подражать опасным играм из сериала. И, кроме того, привлекать к сотрудничеству психологов.

"Ищите признаки и триггеры страхов или беспокойства, такие как бессонница, ночные кошмары и ночное недержание мочи, плач или разговоры о страхе, и реагируйте на ситуацию соответствующим образом", – посоветовал Мохамед Хеди Мабрук.

Роуз Кантали, глава отделения Австралийского родительского совета штата Новый Южный Уэльс и детский психолог, не смотрела сериал, но слышала о насилии в нем.

"Беспокоит то, что дети "приносят" сериал на игровую площадку... Эта виртуальная игра очень впечатляет их, они начинают примерять на себы образы персонажей и имитировать то, что они делают", – отметила психолог в комментарии The Sydney Morning Gerald.

Дети очень впечатлительны, говорит Роуз Кантали, и в этих играх они иногда не видят разницы между виртуальным и реальным.

"Я бы посоветовала родителям смотреть любое шоу, которое смотрят дети, это обязательно. И свести к минимуму любые сериалы, которые пропагандируют чрезмерное насилие и где дети могут легко участвовать в персонажах и играх", – посоветовала психолог.

О сюжете "Игры в кальмара"

Главный герой – мужчина по имени Сон Ги Хун. Он игроман в разводе, живет с мамой и иногда подрабатывает таксистом. У Сон Ги Хуна есть дочь, у нее как раз день рождения – о чем ему напоминает мать и дает немного денег, чтобы тот мог отпраздновать с девочкой. Он считает, что этого мало, и крадет банковскую карту матери, с которой он снимает еще денег.

С деньгами Сон Ги Хун отправляется на скачки. В итоге в выигрывает, но за ним приходят кредиторы, которым он должен много денег. Мужчина мог хоть частично рассчитаться, но пока он пытался сбежать, его обокрали. Сон Ги Хуна избивают и дают срок вернуть все долги.

Все меняет встреча в метро. По дороге домой Сон Ги Хун играет в детскую игру с незнакомцем на пощечины и деньги. Мужчина в итоге выигрывает и получает от незнакомца визитку на случай, если захочет еще "поиграть".

Сон Ги Хун захотел, поскольку проблемы с деньгами никуда не делись. Он звонит и затем приезжает в указанное по телефону место. Он садится в фургон и его усыпляют. Так он стал участником опасного турнира – как и еще 455 его "коллег" по долгам. Все они – люди, которые уже дошли до той степени отчаяния, чтобы соглашаться на сомнительные предложения ради денег.

Все 456 человек должны участвовать в детских играх по взрослым и жестоким правилам. Кто проиграл – умирает, кто выиграл – получает деньги. Когда из соревнования выбывает один игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон (более $85 тыс). Его общая сумма – 45,6 млрд вон (около $38,5 млн). Вот только остаться человеком оказывается еще сложнее, чем выжить и победить.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

"Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом в истории Netflix – менее чем за месяц просмотры сериала пересекли отметку в 111 миллионов в 90 странах. По оценкам стримингового сервиса сериал принесет ему $891,1 млн.

В Луцке Волынской области дети подражали героям популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Девочка "стреляла" в участвовавшего в игре мальчика.