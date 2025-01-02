'Нет' означает 'нет': как правильно реагировать на истерики и почему нельзя давать детям то, что они требуют

Когда у ребенка случается истерика из-за того, что он не получил того, чего желает, родителям следует его поддерживать и быть рядом. Однако не нужно слепо соглашаться на условия ребенка, если вы уже сказали ему "нет".

Видео дня

В таком случае ребенок поймет, что может добиться того, что хочет, криками и слезами. Такой совет родителям дал Дмитрий Карпачев, эксперт по детской психологии и развитию личности в телепроекте "Супермама".

Истерика – это неконтролируемая эмоциональная реакция, которая проявляется в виде криков, плача, капризов или агрессии. В этом состоянии дети не могут контролировать себя. Поэтому родителям обязательно нужно быть в поле зрения ребенка и поддерживать его.

Однако, следует помнить, что "нет" означает "нет", если запрет, из-за которого возникла истерика, обоснован. Карпачев часто подчеркивает, что все запреты детям следует объяснять, чтобы они понимали причинно-следственную связь.

"Если вы сказали "нет", а у ребенка началась истерика, поддерживайте его, обнимайте, будьте с ним, помогайте успокоиться, говорите, что вы его любите, но ни в коем случае не давайте то, чего он хочет. Потому что тогда у него сформируется позиция, что нужно устроить истерику, чтобы получить то, чего хочешь. Ваше "нет" означает "нет", – сказал эксперт.

Ранее Карпачев на примере мамы без образования объяснил, что родители, пытающиеся дать ребенку то, чего сами не имели, проявляют так гиперкомпенсацию своих неудач. Такой подход может быть токсичным для ребенка.

Как писал OBOZ.UA, ранее эксперты назвали 7 ежедневных привычек успешных людей, которых следует соблюдать с детства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!