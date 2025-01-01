Это может быть токсично для ребенка: Карпачев на примере мамы без образования объяснил одну из проблем воспитания

Родители, у которых нет хобби либо образования или которым не удалось достичь больших успехов в спорте или другой деятельности, не должны переносить на ребенка свои желания. Это может быть токсично и точно не пойдет на пользу.

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Об этом сказал эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в телепроекте "Супермама". Одна из героинь выпуска рассказала, что не имеет образования, потому что ее не интересуют специальности, которые преподают в университетах.

Однако сейчас она активно занимается с собственным ребенком, развивает его по два часа в день.

"Удивительно, что Валерию не интересует образование, но она стремится к развитию своей дочери и желает видеть в ней вундеркинда. Когда родители пытаются дать ребенку то, чего сами не имели, это может быть проявлением гиперкомпенсации их неудач. Такой подход может быть токсичным для ребенка", – сказал Карпачев.

Он подчеркнул, что родителям нужно анализировать и осознавать природу своих желаний, чтобы не навредить ребенку.

Ранее эксперт рассказывал, как родителям научить ребенка, которого травят в школе из-за внешности, реагировать на обиды. Он отметил, что самое главное – научить ребенка формировать уверенную и сильную жизненную позицию.

Так можно избежать того, что у ребенка появятся комплексы.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Карпачев рассказывал, как действовать родителям, когда дети в одной семье дерутся между собой. По его словам, так они конкурируют и хотят выяснить, кто сильнее или кто лучше.

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