Как правильно реагировать на обиды: Карпачев дал совет родителям, чьих детей травят в школе из-за внешности

Часто детей в школе или садике сверстники могут обижать из-за внешности, что впоследствии формирует у них комплексы. Родители должны научить ребенка формировать уверенную и сильную жизненную позицию.

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Об этом сказал эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в телепроекте "Супермама". Одна из участниц проекта рассказала, что в детстве ее обижали из-за лапоухости. Она пожаловалась маме, на что та ответила: "Лена, у тебя настолько красивые уши! Ты даже похожа на известную актрису Деми Мур!".

После этого, когда Елену пытались задевать сверстники, она ответила: "Сори, я Деми Мур!". Так мама помогла девушке сформировать самоуверенность и высокую самооценку.

Карпачев подчеркнул, что это очень правильный подход, и он бы поставил маме Елены 10 баллов.

"В подобных ситуациях лучшее, что могут сделать родители, научить ребенка формировать уверенную и сильную жизненную позицию. Мама Елены не сказала просто: "Не обращай внимание", а показала, что такая особенность внешности не порок и не преграда стать сильной личностью и предупредила формирование комплекса. Сегодня Елена уверенная в себе, самореализованная женщина с сильной мотивацией", – прокомментировал Карпачев.

Напомним, что ранее Карпачев выразил мнение, что дети должны иметь выбор, как им действовать в конфликтной ситуации: договариваться, просить о помощи или бежать. Однако они должны понимать, что иногда нужно бить первыми.

Многие пользователи соцсети возмутились таким советом от психолога и отметили, что такие действия могут вызвать массовую агрессию.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Карпачев назвал единственный метод, который точно сработает, когда дети дерутся между собой.

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