Нет правильного ответа. Родители выпускников забили тревогу из-за ошибки на НМТ-2024 по математике

Мама украинской выпускницы обратилась с просьбой о помощи к другим родителям. Женщина поделилась, что ее ребенку пришлось наугад выбирать ответ в одном из заданий по математике на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2024 года, ведь там не было правильного ответа.

Об этом украинка написала в Facebook. Она спросила, что делать в этом случае. Родители забили тревогу, ведь об этом говорили и другие участники экзамена.

"Сегодня ребенок писал НМТ. Одно из заданий не имело правильного ответа. Поэтому ребенок выбрал рандомный ответ. Как в такой ситуации поступать? Ответьте знающие люди", – написала украинка.

Родители спрашивали женщину, откуда у нее есть задание, ведь их нельзя фотографировать и выносить черновики с экзамена. Но удалось выяснить, что тест сформулировали со слов участников НМТ. Тем не менее, некоторые из пользователей уверяли, что их дети столкнулись с такими же проблемами.

"У моего ребенка сегодня было такое же задание и не было правильного ответа среди предложенных".

"Тоже вчера сдавали, тоже самое, надеюсь зачтут всем, ждем пересчет баллов".

В то же время пользователи сети отметили, что в таких случаях следует обращаться в Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) с жалобой. В случае если ошибка подтвердится, то выпускникам зачислят баллы.

"Надеюсь на автоматическое зачисление балла. Странная система, что апелляцию нужно подавать, не выходя из помещения. Ребенок писал тоже 17 июня. Потратил много времени на это задание, но до последнего думала, что это он не понимает. Мысли не было, что что-то не так может быть в задании. Только вечером увидела на форумах ошибку. Стало все ясно, но из центра уже вышел, бал ничего не решит, но было бы все равно приятно".

"Я сегодня направила письмо с жалобой на приемную УЦОКО, мы тоже сдавали 17.06, сын увидел эту ошибку. Ответили, что рассмотрят. Сделайте аналогично, возможно, чем больше людей это сделают, тем больше вероятность того, что рассмотрят и добавят баллы".

Впоследствии мама школьницы сообщила, что обратилась в УЦОКО и получила ответ. Ее заверили, что в случае обнаружения ошибки выпускники получат соответствующие баллы за задания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьники сдавали экзамен по математике на НМТ-2024 "методом тыка".

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