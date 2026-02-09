'Неужели десяткам людей нормальна романтика 'Лолиты' ХХ века?' Учитель из Львова поднял больной вопрос из-за скандала с 'Укрпочтой' и фото школьницы

Учитель истории со Львова Александр Сапронов поднял больной вопрос из-за скандала с "Укрпочтой" и брендом одежды Rikky Hype. Коллаборация приурочена ко дню влюбленных, "главной фишкой" которой стал образ школьницы в классе, одетой в короткую юбку и розовую кофту.

В заметке в Facebook Сапронов назвал рекламную кампанию "полной лажей", а бренд одежды и почтового оператора "дном", отметив, что с ними что-то не так. Педагог сравнил фото школьницы с "романтикой романа "Лолита" ХХ века" авторства российского писателя Владимира Набокова, где центральной темой становятся отношения взрослого мужчины с 12-летней девочкой.

"Я точно знаю, что главное в школе – это безопасность и нормальный климат для существования подростков. Обучение и социализация детей – это очень важно, но ничего из этого не работает, если дети не чувствуют себя безопасно и защищено. Как-то одна 11-классница на выпускном сказала мне: "Спасибо, что были адекватным взрослым". Потому что это важно. Достаточно одного взрослого придурка в школе, чтобы испортить атмосферу доверия и безопасности", – пишет Сапронов.

Несмотря на то, что подростки интересуются отношениями, сексом и могут об этом говорить между собой, однако касаться это может только родителей конкретного ребенка или психолога, к которому обратились с проблемой, или специалист в сфере сексуального образования. Однако другим взрослым до этого не должно быть никакого дела. А вот сексуализация детей или подростков, отношения с ними – это уже педофилия, уверяет педагог.

Учитель призвал оставить детям детство, ведь у них и так куча проблем, страхов и подростковых травм, а сексуализация их образа почти всегда говорит об ощущении угрозы и нарушении границ безопасности.

"Оставьте детям детство. Никогда, никогда не думайте, что быть взрослым и обращать внимание на учеников/учениц – это нормально. Это ненормально даже на немножко. Они – дети, у которых есть куча проблем, страхов и подростковых травм. Для условных 14-летних детей ваш интерес и сексуализация их образа – это почти никогда не о "я такая классная/классный", это почти всегда об ощущении угрозы и нарушении границ безопасности", – добавил Сапронов.

Что известно о скандале

Укрпочта обнародовала рекламные фото проекта с брендом одежды Rikky Hype, что раскритиковали в соцсетях. Так, например, пользователи Threads считают такую рекламную кампанию слишком откровенной и "сексуализированной". В сообщениях украинцев стали появляться упоминания о недавнем появлении законопроекта о возможности заключения брака с 14 лет (при особых обстоятельствах) вместо нынешних 18-ти. В то же время, некоторые пользователи напомнили разгневанным собеседникам, как они одевались в школе.

Как ситуацию прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский

Игорь Смелянский в заметке на своей странице в Threads отметил, что не видел фотографии, которые подготовила кампания для совместного проекта. Кроме того, он не видит проблемы в обнародованных фотографиях, однако если часть общества считает иначе, то компания берет паузу, чтобы принять окончательное решение. К тому же, после того, как команда бренда выложила свои школьные фото и воспоминания, вдохновившие их на этот проект, он еще больше убедился в том, что подтекста, который приписывают украинцам, не было.

"Если это действительно не соответствует каким-то стандартам, то будет или предложен новый образ, или мы перенесем сотрудничество. Я не приемлю лицемерия. Когда в соцсетях люди, которые не сдерживают себя в использовании ненормативной лексики, вдруг становятся прообразом целомудрия на уровне Матери Терезы (хотя и к ней уже есть вопросы), – это не забота о школьниках, а попытка проехаться на хайпе", – написал Смелянский.

Реакция Укрпочты

После шквала критики сообщение со снимками удалили. На странице в Instagram почтового оператора извинились "перед теми, кого возмутил контент". В частности, заявив, что не поддерживают и не терпят никаких форм сексуализации несовершеннолетних, а также заверили, что пересмотрят подходы к партнерским проектам. В то же время, напомнив, что 2000-е запомнились мини-юбками, джинсами-скинни и духом подросткового бунта.

Как отреагировал бренд Rikky Hype

Rikky Hype с сожалением указал на то, что проект о ностальгии и теплых школьных воспоминаниях вызвал шквал критики из-за "настолько искаженной оптики". На странице кампании объяснили, что фото удалили, чтобы "остановить поток мыслей" о том, что одежда может быть "причиной агрессии или оправданием для нее". Кроме того, было и опубликовано фото работников команды в школьные годы.

"Нам жаль, что проект о ностальгии и теплых школьных воспоминаниях был воспринят через столь искаженную оптику. Надеемся, что на архивных фото пользователи Threads и Instagram не найдут объективации. А дискуссия, которая возникла, вдохновит вас в этот вечер пересмотреть собственные школьные альбомы, найти похожие фото, возможно, даже в похожих юбочках", – говорится в сообщении.

