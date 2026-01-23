В школе Киева возник скандал из-за Алины Липницкой, которая весит 29 кг и транслирует русскоязычный контент: все детали и реакция самой блогера

В лицее "Оболонь" в Киеве возник скандал из-за появления блогера Алины Липницкой на встрече со школьниками. Педагоги обвиняют администрацию в пропаганде темы похудения среди подростков, ведь 23-летняя Алина весит 29 килограмм при росте 170 сантиметров. Кроме того, инфлюенсер транслирует русскоязычный контент в соцсетях.

Видео дня

Дискуссию вызвала основательница онлайн-школы Оксана Полищук в заметке в Facebook, которая обратила внимание на событие и приглашенных гостей. Она подчеркнула, что ответственность за это лежит на администрации учебного заведения. Ведь именно директор не поинтересовался, что транслируют приглашенные блогеры.

"Пример, который блогер подает в собственных соцсетях, – это зона ответственности подростков и их родителей. Но когда этот человек появляется в школе, это уже прямая ответственность администрации и директора. Речь идет, в частности, об открытой информации о его критически низком весе и состоянии здоровья, о том, что он публично защищает и романтизирует это состояние, несмотря на постоянную обеспокоенность врачей, о трансляции российского контента в соцсетях, а также о его публичных позициях и месседжах, которые он несет аудитории", – написала Полищук.

Подобная реакция появилась и у других украинцев. В частности, пользовательница Threads Наталья Пархоменко назвала блогера "опасным примером для детей", обратив внимание на ее вес, контент о похудении и русский язык. В то же время еще одна из пользовательниц с никнеймом shapchenko__v возмутилась, почему "людей с анорексией зовут к подросткам". Она подчеркнула, что у детей еще не сформирована психика, поэтому это опасно.

Реакция Алины Липницкой

Блогер на своей странице в Instagram отметила, что люди сами создают буллинг. Кроме того, она написала, что никого ни к чему не призывает, а все люди могут делать то, что им хочется.

"Я не понимаю, зачем осуждать? Зла в мире и так достаточно. Человек в праве делать то, что нравится в своей жизни. Я никогда ничего плохого никому не сделала и ни к чему не призываю", – написала Липницкая.

Позиция директора школы

Директор лицея "Оболонь" Евгений Поляков не считает себя виновным в том, что блогерша оказалась в учебном заведении. В комментарии Вчися.Медиа он объяснил, что школа лишь предоставила помещение для мероприятия "Мои безопасные друзья". А сам он не подписан на Липницкую и не проверял данные всех приглашенных гостей. Руководитель заведения отметил, что блогерша вышла на сцену со всеми остальными на 30 секунд, ничего не сказала в микрофон и ушла. По его словам, событие происходит не первый год и не только в их лицее, поэтому считает ситуацию "раздутой" и "вырванной из контекста". А участие блогера ограничилось коротким присутствием во время совместного видео с другими участниками.

Что говорят организаторы мероприятия

Организаторы проекта "Мои безопасные друзья" отказались признавать неуместность присутствия Липницкой и обвинили журналистов в буллинге против блогера. К тому же, они отметили, что на мероприятии все общались на украинском.

Реакция образовательного омбудсмена

На ситуацию отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она отметила, что воспитательный процесс в учебных заведениях должен базироваться на уважении к украинскому народу, Конституции и государственным символам, а также быть направленным на формирование навыков здорового образа жизни. По ее словам, перед приглашением любых гостей руководителям учебных заведений следует заранее проверять, какие ценности несет публичный человек и соответствует ли цель его визита образовательному законодательству.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школа "русского мира" в Сумах попала в новый скандал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!