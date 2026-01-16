'Мы изучаем язык наших предков. Россия – такое же государство, как Украина'. Школа 'русского мира' в Сумах попала в новый скандал

Частная школа "Асгард" в Сумах, где дети учатся по советским учебникам, а также посещают уроки русского языка и литературы, попала в очередной скандал . Так, в сети появилось видео с новогоднего праздника, где дети пели русскую песню "Зима в избушке" под пятиконечной звездой.

Внимание к учебному заведению привлек харьковский активист Вадим Поздняков. В заметке в Facebook он выразил возмущение, что после скандалов в ноябре 2025 года школа до сих пор продолжает свое существование. К тому же пространство не имеет официальной лицензии для ведения образовательной деятельности.

"Школа "русского мира" в прифронтовых Сумах? В Сумах действует семейное образовательное пространство "Асгард". В подпольной школе есть уроки русского языка и литературы по советским учебникам. Некоторым другим предметам также обучают на русском, а само пространство не имеет официальной лицензии для образовательной деятельности. В местных СМИ скандал прогремел еще в ноябре 2025 года, однако эта псевдошкола до сих пор работает и дети поют там русские песни. Вот свежее видео", – написал Поздняков.

В то же время журналисты ТСН провели расследование и пообщались с представительницей школы по телефону. По словам местных жителей, "Асгард" переехал из помещения, где раньше проводились уроки, в другое, и куда – неизвестно. По номеру, который указан на объявлении – приглашении в школу, ответила женщина, которая назвала себя Мивиной. Она рассказала, что в заведении дети развиваются согласно своим корням и культуре своих народов. Также в пространстве изучают язык своих предков, а Россия – это не государство-агрессор, а такое же государство, как и Украина.

"Развиваемся согласно своим корням, согласно своей культуре, своим родам и изучаем язык своих предков. Россия – это не государство-агрессор. Государство такое же, как есть Украина государство, есть Украина корпорация. По-разному можно определить. Я ничего не имею общего с Россией. Я есть, кто я есть. Сейчас я нахожусь как свободный дух в теле женщины. У меня есть имя, собственно, имя Мивина. И я не пользуюсь персональными данными и вообще они не обрабатываются", – сказала женщина по телефону.

Стоимость обучения в школе составляет 10 тысяч гривен в месяц, а родителям обещают документы государственного образца.

В то же время в управлении Государственной службы качества образования Сумской области сообщили, что заведения нет ни в каких реестрах, поэтому по сути они не существуют и их невозможно проконтролировать. Предполагают, что дети закреплены за школами в других областях и параллельно посещают это заведение или же учатся на экстернатной форме.

Одна из местных жительниц Светлана рассказала, что Мивина – это, скорее всего, и есть руководительница заведения. Касательно ее женщина уже обращалась в правоохранительные органы, и ей сказали, что ею уже занимались. По словам Светланы, владелица школы – переселенка, она активизировала свою деятельность на фоне информации о том, что в прифронтовых регионах возможно наступление со стороны России.

"Касательно ее, я уже обращалась в правоохранительные органы, мне сказали, что они ею уже занимались. Она переселенка, и в 23-м году они уже на нее выходили. И она притихла было. А тут они видно с событиями на границе. Это же там или наступление, или не наступление. Вдруг придут "дорогие" в Сумы. И они тут же начали поднимать головы," – рассказала Светлана.

