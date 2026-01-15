Журналисты нашли еще одну школу УПЦ МП: что известно о православной гимназии под Черкассами, где учатся 100 детей

В Черкасской области нашли православную гимназию имени преподобного Сергия Радонежского*, которая начала свою деятельность пять лет назад. Среди основателей и покровителей – митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Феодосий, которому предъявлены обвинения в "подрывной деятельности" против Украины и разжигании межконфессиональной вражды.

Разыскали учебное заведение журналисты "Суспільного" Черкасской области. В школе-гимназии учатся 100 учеников с первого по одиннадцатый классы. Однако официально – это ФЛП (физическое лицо – предприниматель) третьей группы с видом деятельности "репетиторство", которое не имеет лицензии на обучение детей.

Во время конференции "Пасхальные образовательные встречи", которая состоялась 2 мая 2025 года, директор гимназии Екатерина Дегтеренко представила заведение для участников. Она рассказала, что школа расположена в 30 километрах от Черкасс, в селе Чернявка, и занимает пять гектаров частной территории, где размещена ферма. По ее словам, все дети приезжают в заведение из города.

"Наша гимназия расположена не в городе, не в Черкассах. Она расположена в 30 километрах, в селе Чернявка. На сегодняшний день у нас из села учится только один ребенок, а все дети ездят из города к нам. Школы такой, как у нас, нет во всей Украине. При нашей гимназии есть большая территория в пять гектаров, на которой расположена ферма. То есть у нас есть огороды, куры, козы, коровы", – сказала Дегтеренко.

Она также добавила, что не имеет педагогического образования, однако возглавляет православную школу. Кроме общеобразовательной программы дети изучают основы православной культуры, церковнославянский язык, церковное пение, жития святых, каллиграфию.

Староста села Василий Супрун рассказал, что владельцы школы приехали лет 10 назад и занимались животноводством. Они приобрели 5-6 домов с земельными участками. Сама территория огорожена, и свободного доступа к ней нет, а детей привозят автобусами. Все пять гектаров закрыты забором, вдоль которого несколько ворот с кодовыми замками.

Журналисты пообщались с Дегтеренко лично. Она отметила, что возглавляет не школу, а лишь имеет оформленный ФЛП – как предоставитель репетиторских услуг. По ее словам, все учителя официально трудоустроены и в основном обучение проводится для начальных классов.

"У нас не школа. Смотрите, очень путают нас и приклеивают ярлык такой. Мы – предоставители репетиторских услуг. Я зарегистрировала ФЛП – ФЛП Дегтеренко. Нахожусь на третьей группе налогообложения, где полностью у меня в КВЭДах прописано, что я имею право заниматься репетиторской деятельностью. У меня официально трудоустроены учителя. В основном – это начальная школа", – сказала Дегтеренко.

Прокомментировала ситуацию языковой омбудсмен Надежда Лещик. Она отметила, что частное заведение общего среднего образования может создать только юридическое лицо, тогда как ФЛП делать этого не имеет права. В то же время в Государственной службе качества образования рассказали, что лицензия для проведения внешкольных занятий не нужна. Зато она должна быть для дошкольного и всех трех уровней школьного.

В ведомстве подчеркнули, что родители, выбирая учебные заведения без лицензии, имеют риски. В частности, дети не смогут получить необходимые документы об окончании обучения. Это приведет к сложностям с регистрацией на вступительные экзамены, поступления в университет, а иногда и с трудоустройством.

*Сергия Радонежского считают выдающимся московским церковным и политическим деятелем, реформатором монашества XIV века. Он оказал влияние на усиление Московщины как одного из духовных центров русской церкви, прославлен в лике святых РПЦ РФ.

