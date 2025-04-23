'Неужели ученик 3-го класса не может сказать сам?' Украинцы устроили дискуссию из-за запрета учительницы пересдать стих

Мама третьеклассника Полина Садовая в соцсети Threads рассказала, что учительница не позволила ее сыну пересдать стихотворение. Несмотря на то, что согласно концепции Новой украинской школы, ученикам начальных классов не ставят оценки, по ее словам, педагог поставила "0" за задание.

Видео дня

В сообщении Садовая поделилась перепиской с учительницей, которая аргументировала свой отказ тем, что школьники отстают по программе чтения и у педагога нет времени, чтобы слушать каждого. Некоторые украинцы были удивлены, почему мама просит за своего сына пересдать, ведь ученик третьего класса должен сам сказать о таком.

"Мне кажется, самая большая проблема не в оценке и не в стихе, а в том, что мама мальчика решает за него его задание. До какого времени вы будете это делать? Неужели мальчик 3-го класса не может сам сказать учительнице, что хочет сдать стихотворение? А мама своим примером опускает авторитет учителя в глаза ребенка. Дети это ой как быстро перенимают".

"Ну 3-й класс – не 1-й. Надо учиться не бояться отвечать на уроке. И в 3-м классе оценок не ставят".

"Мне очень понравилось одно сравнение по поводу пересдачи. А спортивное соревнование тоже тогда перебегать? Музыкальный конкурс на сцене переиграть? Танец конкурсный когда каждый ребенок будет уверен, тогда только танцевать и специально комиссию для каждого в разные дни собирать?".

В то же время, большое количество пользователей соцсети поддержали маму мальчика. Некоторые поделились собственным опытом, а кто-то обратил внимание на то, что учитель, при желании, может найти время, чтобы послушать стихотворение.

"Даже в университетах право на ошибку дают, а первокурсникам тем более, а здесь ребенок 3 класс. Из-за таких учителей я с первых классов начала бояться ошибок".

"Почему в школе учитель не может выделить 3 мин, чтобы позволить ребенку рассказать стихотворение, которое он не рассказал? Это что собеседование в международную компанию с одним шансом? Это школа, где ребенок учится, той же уверенности, навыкам решения ситуаций, учится исправлять и анализировать ошибки. Учится, камон".

"Надо разрешать пересдавать, чтобы дети не боялись совершать ошибки во взрослой жизни".

"Мой племянник во втором классе тоже не сдает, или молчит, если не на 100% выучил, но ему дают и 2-й, и 3-й шанс, потому что учитель имеет подход к каждому ребенку. Также есть ГПД, где есть больше времени".

"Я тот ребенок, который опускал голову и молчал, потому что не мог сказать, что что-то не выполнил (прошло ближе к старшим классам), но возможность пересдать была всегда. Более того, нас заставляли учить хотя бы по пол стиха на перерыве, чтобы в журнале были оценки. Желаю Назару классных учителей и смелости отстаивать свои права".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за почерка современных школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!