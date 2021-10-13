Невакцинированных от COVID-19 учителей отстранят от работы и лишат зарплаты – Ляшко
Сотрудников школ, которые не вакцинируются от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты.
У педагогов еще есть время до ноября, чтобы таки сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Ляшко напомнил, что коллективы школ относятся к категории граждан, вакцинация от COVID-19 для которых является обязательной.
"Если до ноября сотрудники сферы образования не будуть иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы", – сообщил министр здравоохранения.
По словам Ляшко, вакцинация для педагогов – не только возможность работать. В первую очередь, речь о защите их же жизни и здоровья, а также безопасности детей.
Приказ Минздрава о перечне представителей профессий, которые обязаны сделать прививки от коронавируса, был опубликован 7 октября. В тексте указывалось, что он вступит в силу через месяц. Соответственно, у сотрудников школ есть время вакцинироваться до 7 ноября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министерство здравоохранения свои приказом от 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса является обязательной – среди них есть и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья.
Глава Комитета по вопросам здоровья нации и депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что перечень профессий, для который вакцинация от COVID-19 обязательна, расширят в связи с выходом Украины на пик третьей волны пандемии. Но пока этого не сделали.
По состоянию на 11 октября 83,8% сотрудников школ сделали хотя бы одну дозу прививки от коронавируса, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет. В лидерах по охвату вакцинацией коллективов школ – Николаевская область, Харьковская, Луганская и Донецкая области.