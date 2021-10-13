Невакцинированных от COVID-19 учителей отстранят от работы и лишат зарплаты – Ляшко

Сотрудников школ, которые не вакцинируются от коронавируса, будут отстранять от работы. Их также лишат зарплаты.

У педагогов еще есть время до ноября, чтобы таки сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Ляшко напомнил, что коллективы школ относятся к категории граждан, вакцинация от COVID-19 для которых является обязательной.

"Если до ноября сотрудники сферы образования не будуть иметь прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы", – сообщил министр здравоохранения.

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По словам Ляшко, вакцинация для педагогов – не только возможность работать. В первую очередь, речь о защите их же жизни и здоровья, а также безопасности детей.

Приказ Минздрава о перечне представителей профессий, которые обязаны сделать прививки от коронавируса, был опубликован 7 октября. В тексте указывалось, что он вступит в силу через месяц. Соответственно, у сотрудников школ есть время вакцинироваться до 7 ноября.

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