"Невинуватість" или "невинність" – в чем разница? Ошибку допускают даже знатоки украинского языка

Иногда нам кажется, что похожие между собой слова являются синонимами. Но стоит заглянуть в словарь, и нас ждет незаурядный сюрприз. В украинском языке такие слова называются паронимами. В качестве примера здесь можно привести существительные "невинуватість" и "невинність".

Чем они отличаются и в каких случаях их правильно употреблять, рассказал Telegram-канал "Correctarium – Українська мова". Его авторы рекомендуют внимательно относиться к контексту.

"Невинуватість – это юридический и логический термин, означающий отсутствие вины в совершении преступления, правонарушения или проступка", – отмечает канал. И рекомендует употреблять его в ситуациях, когда нужно указать на доказательство или опровержение вины. Примеры употребления: презумпція невинуватості, юридична невинуватість.

"Невинність – более широкое понятие, охватывающее моральную чистоту, безгрешность или отсутствие жизненного опыта, целомудрие; в переносном смысле слово иногда употребляют как синоним невиновности", – говорится в публикации. Вот как можно употреблять это существительное: невинність дитини, втрата невинності.

А это – пример предложения, в котором корректно употреблены сразу оба этих существительных:

Можна довести свою невинуватість у крадіжці, та водночас назавжди втратити душевну невинність через зіткнення з суворим світом.

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