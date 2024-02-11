''Невнимательный и не выполняющий домашние задания'': специалисты дали советы родителям, чьи дети не хотят учиться

Немало школьников могут испытывать проблемы с успехами в учебе. В частности, с рассеянностью, не усвояемостью программы, отсутствием работы на уроках и невыполнением домашних заданий. Эксперты в сфере педагогики рассказали, что причин для этого может быть много. Однако, по их мнению, со слаженной работой родителей, педагогов и других специалистов, наладить этот процесс вполне возможно.

Своими советами образовательные, детские и нейропсихологи, а также педагоги поделились с "Суспільним". По их мнению, в первую очередь нужно разобраться, в чем причина снижения успеваемости школьников, и найти индивидуальный подход к решению вопроса.

Заслуженная учительница и директор лицея Екатерина Молодик отмечает, что дети могут испытывать трудности из-за изменения места жительства, адаптации к новым требованиям, сочетания нескольких образовательных программ и атмосферу дома и в школе. Кроме этого, у каждого ученика могут быть свои нюансы физического и психологического развития.

По ее мнению, многое зависит от учителей, которые должны разобраться с личными причинами снижения заинтересованности в обучении. В частности, педагогам важно собирать "образовательный анамнез" и быть в контакте с семьей школьника.

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Специалист также советует не пренебрегать экспертными консультациями психологов, ведь стрессовые ситуации, которые могут происходить в жизни ребенка, будут влиять на внимание, сосредоточенность и мотивацию к обучению школьника.

Директор учебного заведения также советует воспользоваться бесплатными образовательными платформами для того, чтобы лучше закрепить не усвоенный материал. Педагог, в первую очередь, призывает поддерживать доверительные отношения с детьми, ведь это будет способствовать их мотивации. В частности, учительница призывает обращать внимание на причинно-следственные связи и не давить на ребенка, что он какой-то не такой.

"Ошибаться нормально. Учебный процесс и призван совершать эти ошибки и двигаться. Очень важна мотивация ребенка, который отталкивается от эмоционального, физического и психологического состояния, с которого нужно начинать", – уверяет Молодик.

Образовательный психолог Татьяна Кукла советует учитывать определенные нюансы и пользоваться индивидуальным подходом. Для этого, в первую очередь, нужно пообщаться с учителем, ведь у них есть профессиональные навыки в работе со школьниками, которые имеют разные потребности.

Кроме этого, эксперт по психологии подчеркивает необходимость установить причинно-следственные связи. В частности, понять, когда именно и из-за чего произошло ухудшение обучения. Исходя из этого, говорит Кукла, искать решение вопроса.

Специалист рекомендует воспользоваться консультацией нейропсихолога, невролога и психолога для диагностики. Таким образом, родители смогут понять, есть ли какие-то отклонения у ребенка, вызванные психо-эмоциональным состоянием.

По мнению психолога, родителям также следует обратить внимание на программу обучения и в случае проблем с успешностью систематического характера изменить ее. Если же ребенок имеет более медленный темп обучения в сравнении со своими сверстниками, эксперт советует воспользоваться услугами репетитора.

Нейропсихолог и детский психолог Екатерина Хакало также рекомендует проверить нейрофизиологические функции школьника. По ее словам, причины неуспеваемости могут быть вызваны с дефицитными состояниями стволовых структур, мозжечковой системы, частично подкорковых и базальных ядер. Благодаря консультации специалиста в этой области, можно узнать уровень развития когнитивных, поведенческих и сенсомоторных способностей ученика.

В случае выявления каких-либо проблем, эксперт советует, воспользоваться методами сенсомоторной интеграции и нейропсихологической коррекции.

"Благодаря созданию определенных сенсорных условий, ребенок получает достаточную сенсорную стимуляцию и в результате сбалансируется и развивается способность его центральной нервной системы к упорядочению и обработке стимулов окружающего мира, появляется способность понимать и контролировать собственные потребности и эмоции", – отмечает Хакало.

По ее словам, нейпропсихологи помогают в улучшении ситуации, как со слишком высокой активностью, так и с пассивностью ребенка.

Детский психолог Оксана Негода рекомендует учитывать, в первую очередь, состояние и самочувствие ребенка. Она советует обращать внимание на здоровье, в частности, при дефиците витаминов пройти курс профилактики. Кроме этого, родителям нужно следить за нагруженностью, режимом сна и питанием.

Негода уверяет, что не последнюю роль в успехах ученика играет мотивация к обучению. По ее словам, не все дети понимают, чему они учатся. Для этого психолог советует разобраться вместе со школьниками, для чего им нужно получать знания и помочь найти свой смысл.

Не менее важна родительская поддержка, отмечает эксперт по психологии. В частности, нужно хвалить старания школьника и обращать внимание на его незначительные успехи. Также важно устанавливать нормы приемлемости по оценке предметов. Негода советует обращать внимание на естественные способности школьников, и в тех предметах, где они имеют потенциально меньшие достижения, не завышать ожидания.

Психолог обращает внимание, что родители должны дозировать пользование гаджетами, однако не наказывать запретами, как стимул лучше учиться. По ее мнению, такие методы не эффективны, ведь со временем все возвращается в исходную точку.

По словам Негоды, родители должны интересоваться школьной жизнью своих детей и понимать, какой подход к ученикам использует учитель. Ведь проблемы с педагогом и одноклассниками могут влиять на успешность детей. Не менее важно подавать и свой пример, отмечает психолог. Она уверяет, что когда родители показывают детям, что узнавать что-то новое интересно, они будут перенимать этот опыт.

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