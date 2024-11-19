'Невозможно одновременно шарить логарифмы, жупаны казаков и члены предложения': образовательный эксперт сказал, что не так с преподаванием математики в школах Украины

Специалист в сфере образования Александр Равчев считает, что школы в Украине требуют одновременно усваивать несколько профессий, что является сверхсложным заданием для большинства учеников. Поэтому школьники концентрируются только на нескольких предметах, а в "группу отвергнутых" попадают точные науки.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Большинство дисциплин в украинских школах преподаются на профессиональном уровне, в первую очередь это касается математики.

"Невозможно усвоить одновременно несколько профессий, если человек не чертов гений. Но именно этого от ребенка требует украинская школа. Ты должен одновременно уметь решать логарифмические уравнения, отличать вид жупана запорожского казака XVI века от жупана XVIII, знать характеристики всех почв и помнить, какими черточками подчеркиваются какие члены предложения", – написал эксперт.

По его убеждению, недостатки школьного образования проявляются больше всего на примере изучения математики. Равчев отреагировал на сообщение соучредителя платформы Prometheus Ивана Примаченко, который, комментируя публикацию о "45 профессиях, где не нужна математика", отметил, что с этим мифом нужно бороться и объяснять детям и родителям, что большинство высокооплачиваемых работ сегодня нуждаются в умении работать с цифрами.

Проблема состоит в том, что учителя хотят от детей знания точных наук на профессиональном уровне, а не на бытовом.

Однако вероятность того, что человеку придется решать логарифмическое уравнение гораздо ниже, чем вероятность того, что ему нужно будет вычислить проценты.

"В результате мы условно имеем 5% детей, которые шарят за проценты и логарифмы и 95% не шарят ни за первое, ни за второе. Модель, по которой мы заставим детей учить профессиональную математику в школе, приведет к тому, что у нас условно 10% будут шарить за проценты и логарифмы, а 90% как не шарили ни за первое, ни за второе, так и не шарят", – отметил он.

Гораздо выгоднее, считает эксперт, сконцентрироваться на том, чтобы большинство усвоило бытовую математику, могло правильно посчитать проценты и не велось на микрозаймы или "гипервыгодные" кредиты от банков.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженный учитель Украины Александр Трилис отметил, что математика для детей является подарком и предложением и ее изучение не должно быть мукой. Он ответил родителям, считающим, что им "логарифмы в жизни не понадобились" и объяснил, почему языком мира является именно математика.

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