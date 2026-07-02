Нежирный борщ, который точно понравится детям: делимся простым рецептом любимого блюда

Нежный домашний борщ можно приготовить так, чтобы он понравился даже самым привередливым маленьким гурманам. Для этого достаточно использовать нежирное мясо, много овощей и легкую томатную основу без лишних ингредиентов. Такое блюдо получается ярким, ароматным и хорошо подходит для семейного обеда. Если вы ищете рецепт борща для детей, который легко повторить дома, этот вариант станет отличной находкой.

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Идея приготовления домашнего борща для детей опубликована на странице ms.alisavolkova в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 20 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

стебель сельдерея – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

цветная капуста – 250 г

отварная свекла – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

домашняя томатная основа – 150 мл.

вода после варки свеклы – 300 мл.

вода – примерно – 700 мл.

мясные шарики из телятины – 250-300 г

сушеный чеснок – по вкусу

смесь сушеных трав – по вкусу

соль – по вкусу

помидоры – 3-4 шт.

базилик – несколько листочков

Способ приготовления:

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1. На сливочном масле слегка обжарьте или потушите мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.

2. Добавьте нарезанный стебель сельдерея, картофель кубиками, соцветия цветной капусты, отварную свеклу, измельчённый чеснок, сушёный чеснок, смесь трав и немного соли.

3. Для томатной основы обдайте помидоры кипятком, снимите кожицу, измельчите их блендером вместе с листиками базилика и добавьте смесь к овощам.

4. Добавьте воду, в которой варилась свекла, а также обычную воду так, чтобы она полностью покрывала овощи.

5. Варите борщ на небольшом огне до полной готовности всех овощей.

6. В конце добавьте готовые мясные шарики из телятины и прогрейте блюдо ещё 5-7 минут.

7. Подавайте борщ горячим. Для детей постарше и взрослых его можно дополнить ложкой сметаны и свежей зеленью.

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