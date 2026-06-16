Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом

Екатерина Ягович
Моя Школа
456
Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Творожная запеканка остается одним из самых любимых домашних блюд на завтрак, перекус или легкий ужин. Она получается нежной, ароматной и вкусной как в теплом виде, так и после остывания. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые часто есть на кухне. Особенно ценят этот десерт за мягкую текстуру и простоту приготовления. Если хочется приготовить проверенное домашнее блюдо без лишних хлопот, этот рецепт станет отличным вариантом.

Идея приготовления нежной творожной запеканки для детей опубликована на странице фудблогерши tsukatnata в Instagram.

Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом

Ингредиенты:

  • творог – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 150 г
  • манная крупа или мука – 4 ст.л.
  • сахар – 80 г-100 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль – щепотка
  • изюм – 50 г (по желанию)

Способ приготовления:

Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом

1. В глубокую миску выложите творог, добавьте яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.

2. Взбейте массу блендером до максимально однородной консистенции.

Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом

3. Благодаря этому запеканка будет особенно нежной после выпекания.

4. Добавьте манную крупу или муку и тщательно перемешайте.

Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом

5. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы манная крупа успела набухнуть.

6. По желанию добавьте промытый и просушенный изюм и еще раз перемешайте массу.

7. Переложите творожную основу в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут до появления легкой золотистой корочки. После выпекания оставьте запеканку на несколько минут в форме, чтобы она немного остыла и стала более плотной.

Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика