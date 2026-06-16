Нежная творожная запеканка для детей: делимся самым простым рецептом
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Творожная запеканка остается одним из самых любимых домашних блюд на завтрак, перекус или легкий ужин. Она получается нежной, ароматной и вкусной как в теплом виде, так и после остывания. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, которые часто есть на кухне. Особенно ценят этот десерт за мягкую текстуру и простоту приготовления. Если хочется приготовить проверенное домашнее блюдо без лишних хлопот, этот рецепт станет отличным вариантом.
Идея приготовления нежной творожной запеканки для детей опубликована на странице фудблогерши tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 600 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 150 г
- манная крупа или мука – 4 ст.л.
- сахар – 80 г-100 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- изюм – 50 г (по желанию)
Способ приготовления:
1. В глубокую миску выложите творог, добавьте яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
2. Взбейте массу блендером до максимально однородной консистенции.
3. Благодаря этому запеканка будет особенно нежной после выпекания.
4. Добавьте манную крупу или муку и тщательно перемешайте.
5. Оставьте смесь на 10 минут, чтобы манная крупа успела набухнуть.
6. По желанию добавьте промытый и просушенный изюм и еще раз перемешайте массу.
7. Переложите творожную основу в форму для выпечки, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут до появления легкой золотистой корочки. После выпекания оставьте запеканку на несколько минут в форме, чтобы она немного остыла и стала более плотной.
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