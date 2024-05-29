Нежно и изысканно: какой маникюр сделать на выпускной в 2024 году. Фото
Девушки продолжают готовиться к последнему звонку и кроме наряда и прически думают над тем, какой маникюр выбрать к торжественному событию. Для того, чтобы иметь завершенный образ на выпускном, школьницы хотят найти лучшие дизайны для ногтей.
OBOZ.UA собрал подборку маникюров, которые помогут подчеркнуть вид на последнем звонке. В частности, любимый всеми френч в разных вариациях или молочные оттенки будут подходить к любому образу.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую прическу сделать выпускницам на последний звонок.
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