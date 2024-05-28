Прически на последний звонок: 5 оригинальных идей для школьниц

Последний звонок в украинских школах прозвучит уже за считанные дни, так что выпускницы 2024 года непрерывно готовятся к одному из важнейших событий в своей жизни. Важным местом в финальном образе девушек станет прическа.

OBOZ.UA подготовил 5 стильных и элегантных способов укладки волос, которые подойдут на последний звонок в школе. А некоторые, возможно, смогут выбрать прическу и на выпускной.

Банты

Для создания прически с бантом или лентой не нужно тратить много времени. В таком варианте волосы можно как накрутить, так и собрать в хвост, а затем добавить аксессуар. Кроме того, такой образ можно сочетать и с интересным плетением. Прическа дополнит любой образ и сделает его изысканным и нежным.

Плетение

Используя плетение в прическах можно не только подчеркнуть черты лица, но и создать обаяние образа. Различные варианты косы можно добавить как к собранным, так и к распущенным волосам. Кроме того, в разных случаях такой метод можно использовать и на короткие волосы, чтобы добавить изюминку.

Стильные локоны

Каждая девушка знает, какой вариант локонов ей подходит. Кто-то накручивает их от корней, придавая больше объема, а кто-то любит добавить легких волн длине. В то же время выпускницы могут подобрать элегантные украшения на волосы, которые дополнят образ.

Собранные волосы в хвост

Собранные волосы в хвост подойдут почти к каждому наряду. Таким образом, выпускницы придадут сдержанности и стиля своему образу. В сам хвост можно добавить украшение в виде стразов или цветков. К тому же, когда волосы убраны спереди, выпускница может сделать акцент на серьги.

Низкий пучок

Элегантная классика, которая станет хорошим дополнением к нарядам в любом стиле. К тому же, такую прическу можно сделать более сдержанной, или добавить локонов. В то же время, сюда можно подобрать аксессуары, которые помогут подчеркнуть образ выпускницы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что одеть на последний звонок 2024 года выпускникам и выпускницам.

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