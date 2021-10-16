Во Франции дети постоянно носят маски, в Индии учатся под открытым небом: как в мире сейчас работают школы

Школам предложили на неделю раньше перенести осенние каникулы. Это рекомендация Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧЭС), Минздрава и Министерства образования и науки.

Таким образом в ведомствах хотят сдержать распространение коронавируса. В некоторых областях и городах еще до этого решили или передвинуть отдых детей, или перевести школы на онлайн-обучение – независимо от уровня вакцинации педагогов.

В более чем 50 странах мира школы работают только дистанционно, еще в части – офлайн, но с суровыми карантинными ограничениями. Как учатся в условиях пандемии школьники за рубежом, пишет "Освитория".

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В Италии ученики учатся оффлайн, но должны придерживаться жестких карантинных ограничений:

измерять температуру на входе и выходе из школы;

постоянно носить защитные маски;

классы должны выходить на улицу в разное время и через разные двери.

Если в классе кто-то получит положительный тест на COVID-19, вакцинированные школьники должны оставаться дома неделю, невакцинированные – 10 дней.

На школьный двор пускают только одного из родителей ребенка. Чтобы зайти в здание школы, каждый взрослый должен показать один из документов:

COVID-сертификат;

справку о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе;

отрицательный тест на СOVID-19 (действует двое суток).

Во Франции почти не закрывали школы на карантин. Но дети, учителя и все остальные сотрудники учебных заведений обязаны постоянно носить маски. Школы обеспечили специальными приборами, которые измеряют уровень кислорода в классах, а также показывают, не нужно ли дополнительно проветрить.

По меньшей мере 9 из 10 французских педагогов и 6 из 10 детей от 12 лет уже вакцинированы от коронавируса. Прививаться очень просто – даже у школ разворачивают временные пункты вакцинации. Кто не сделал прививку, должен два раза в неделю тестироваться на COVID-19. Однако дети до 14 лет – только с разрешения родителей. А 40% его не дают.

С июня во Франции позволили прививать детей от 12 лет, но с согласия обоих родителей. Если у кого-то из учеников или учителя средней и старшей школы выявляют коронавирус, невакцинированные одноклассники идут на неделю на изоляцию.

Ученики начальной школы в такой ситуации должны идти на карантин всем классом. Однако в некоторых департаментах сейчас проводят эксперимент – как и старших школьников, в случае положительного теста на карантин отправляют только того, кто заразился. А еще тех, у кого тест на COVID-19 также окажется положительным. Все остальные ученики продолжают обучение непосредственно в школе.

В Германии карантинные ограничения в школах довольно строгие. Во многих землях (административно-территориальные единицы федеративной Германии) единица детям приходится делать по три теста на COVID-19 в неделю, а в некоторых – ежедневно перед занятиями. К тому же ученики начальной школы должны делать именно ПЦР-тест.

Если у одного ребенка обнаруживают вирус, весь класс отправляется на карантин. При любом течении болезни школьник к обучению не может вернуться раньше, чем через две недели. Делать тесты не нужно ученикам, которые сделали прививку от коронавируса или переболели.

Эти правила действуют для школ в "зеленой" зоне. Если регион переходит в "желтую", то школы должны перейти на смешанное обучение: поочередно половина класса учится дистанционно, половина – очно. В "красной" учебные заведения закрывают.

Министерство образования Германии планирует ввести такие правила для всех школ в стране. А также обеспечить возможность дистанционного обучения каждому школьнику – независимо от заработков родителей и наличия техники.

В Соединенном Королевстве всеми силами пытаются избежать дистанционного обучения. Среди карантинных мероприятий в школах:

социальное дистанцирование;

постоянное ношение масок;

улучшение системы вентиляции;

запрет родителям заходить в школу.

Однако, несмотря на это, некоторые школы перестают работать – поскольку более четверти учеников болеют. В Великобритании значительный уровень распространения коронавируса среди детей, и именно в сентябре этого года он резко повысился. В некоторых регионах больных COVID-19 подростков больше, чем взрослых. Более 130 000 британских школьников остаются дома по подозрению на COVID-19 или подтвержденную болезнь.

Поэтому в стране ввели вакцинацию подростков 12-18 лет – и согласие родителей не требуется. Прививки будут делать прямо в школах. Аргументы власти такие: дети пропускают уроки, поэтому есть проблемы с обучением. Поэтому именно они, а не родители, должны решать – прививаться или нет.

В части регионов Индии школы не работают уже более полутора лет. Власти планируют восстановить обучение для 5-12-х классов в сельских школах, где немного учеников. А в городах вернуть к очному обучению только старшеклассников.

Все ученики должны будут постоянно носить защитные маски. Еще впервые в индийских школах обустроят медицинские кабинеты, чтобы как можно быстрее выявлять новых больных. Также отменят занятия по физкультуре, спортивные мероприятия и массовые физкультминутки, поскольку на них трудно соблюсти социальную дистанцию.

Но такие меры полностью проблему обучения не решат. Согласно опросам, 77% индийских семей не хотят отпускать детей на уроки в школу из-за угрозы заражения или колеблются по этому поводу. В Индии, как пишет пресса, 92% школьников в селах на самом деле не учатся дистанционно, хотя должны. Поэтому педагоги делают ставку на теле- и радиоуроки. А еще в селах стали типичными занятия под открытым небом. Учителя на таких уроках говорят в громкоговорители, пишут на своих досках, а ученики – на досках, которые рисуют на стенах своих домов. Так они сохраняют социальную дистанцию.

В Бразилии, как и в Индии, сложная ситуация с распространением коронавируса. Бразильские школьники тоже не учатся уже около года. По данным UNICEF, четыре миллиона детей вообще не учились. Каждый десятый подросток заявил – больше не вернется в школу.

Педагоги самостоятельно развозят учебные материалы и домашние задания по домам учеников. А еще помогли выпустить мультфильм для представителей коренных народов Бразилии. В нем правило социальной дистанции и вакцинации объясняют на близких им образах – например, вирус летит на определенное расстояние, как стрела из лука, а вакцина дает силу и здоровье воина.

С сентября ученики поэтапно возвращаются в школы. Но профсоюз учителей против, поскольку не все педагоги получили возможность вакцинироваться. К тому же не хватает тестов на коронавирус, градусников для измерения температуры и средств дезинфекции. В то же время школьники добросовестно меняют маски в течение учебного дня четыре раза, даже если их никто не видит.

Ранее OBOZREVATEL писал, как решают вопрос вакцинации учителей в Европе и США. Обязательность практикуют далеко не везде: такое предписание для педагогов есть, в частности, в Италии и некоторых штатах США. В других странах, в основном, учителей причисляют к одной из приоритетных категорий граждан, которые имеют право получить вакцину. А в некоторых педагогов нет и в этих категориях. В Украине же учителей и других сотрудников школ обязали прививаться от СOVID-19. Если у человека не будет медицинских противопоказаний к прививке, а он его не сделает – будут отстранять от работы и лишать зарплаты.