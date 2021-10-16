Во Франции дети постоянно носят маски, в Индии учатся под открытым небом: как в мире сейчас работают школы

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Каждая страна по-разному подходит к работе школ во время пандемии коронавируса

Школам предложили на неделю раньше перенести осенние каникулы. Это рекомендация Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧЭС), Минздрава и Министерства образования и науки.

Таким образом в ведомствах хотят сдержать распространение коронавируса. В некоторых областях и городах еще до этого решили или передвинуть отдых детей, или перевести школы на онлайн-обучение – независимо от уровня вакцинации педагогов.

В более чем 50 странах мира школы работают только дистанционно, еще в части – офлайн, но с суровыми карантинными ограничениями. Как учатся в условиях пандемии школьники за рубежом, пишет "Освитория".

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Италия: оффлайн – со строгими правилами

В Италии ученики учатся оффлайн, но должны придерживаться жестких карантинных ограничений:

  • измерять температуру на входе и выходе из школы;

  • постоянно носить защитные маски;

  • классы должны выходить на улицу в разное время и через разные двери.

Если в классе кто-то получит положительный тест на COVID-19, вакцинированные школьники должны оставаться дома неделю, невакцинированные – 10 дней.

В Италии дети ходят в школу, но должны придерживаться строгих карантинных правил

На школьный двор пускают только одного из родителей ребенка. Чтобы зайти в здание школы, каждый взрослый должен показать один из документов:

  • COVID-сертификат;

  • справку о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе;

  • отрицательный тест на СOVID-19 (действует двое суток).

Франция: кислород проверяют в каждом классе

Во Франции почти не закрывали школы на карантин. Но дети, учителя и все остальные сотрудники учебных заведений обязаны постоянно носить маски. Школы обеспечили специальными приборами, которые измеряют уровень кислорода в классах, а также показывают, не нужно ли дополнительно проветрить.

По меньшей мере 9 из 10 французских педагогов и 6 из 10 детей от 12 лет уже вакцинированы от коронавируса. Прививаться очень просто – даже у школ разворачивают временные пункты вакцинации. Кто не сделал прививку, должен два раза в неделю тестироваться на COVID-19. Однако дети до 14 лет – только с разрешения родителей. А 40% его не дают.

Во Франции активно прививаются и дети, и преподаватели

С июня во Франции позволили прививать детей от 12 лет, но с согласия обоих родителей. Если у кого-то из учеников или учителя средней и старшей школы выявляют коронавирус, невакцинированные одноклассники идут на неделю на изоляцию.

Ученики начальной школы в такой ситуации должны идти на карантин всем классом. Однако в некоторых департаментах сейчас проводят эксперимент – как и старших школьников, в случае положительного теста на карантин отправляют только того, кто заразился. А еще тех, у кого тест на COVID-19 также окажется положительным. Все остальные ученики продолжают обучение непосредственно в школе.

Германия: тесты на COVID-19 каждый день

В Германии карантинные ограничения в школах довольно строгие. Во многих землях (административно-территориальные единицы федеративной Германии) единица детям приходится делать по три теста на COVID-19 в неделю, а в некоторых – ежедневно перед занятиями. К тому же ученики начальной школы должны делать именно ПЦР-тест.

Если у одного ребенка обнаруживают вирус, весь класс отправляется на карантин. При любом течении болезни школьник к обучению не может вернуться раньше, чем через две недели. Делать тесты не нужно ученикам, которые сделали прививку от коронавируса или переболели.

Во многих землях Германии дети имеют регулярно делать тест на COVID-19 - в некоторых даже ежедневно

Эти правила действуют для школ в "зеленой" зоне. Если регион переходит в "желтую", то школы должны перейти на смешанное обучение: поочередно половина класса учится дистанционно, половина – очно. В "красной" учебные заведения закрывают.

Министерство образования Германии планирует ввести такие правила для всех школ в стране. А также обеспечить возможность дистанционного обучения каждому школьнику – независимо от заработков родителей и наличия техники.

Великобритания: борьба за очные уроки

В Соединенном Королевстве всеми силами пытаются избежать дистанционного обучения. Среди карантинных мероприятий в школах:

  • социальное дистанцирование;

  • постоянное ношение масок;

  • улучшение системы вентиляции;

  • запрет родителям заходить в школу.

В Британии среди больных много детей, но там борются за сохранение офлайн-обучения

Однако, несмотря на это, некоторые школы перестают работать – поскольку более четверти учеников болеют. В Великобритании значительный уровень распространения коронавируса среди детей, и именно в сентябре этого года он резко повысился. В некоторых регионах больных COVID-19 подростков больше, чем взрослых. Более 130 000 британских школьников остаются дома по подозрению на COVID-19 или подтвержденную болезнь.

Поэтому в стране ввели вакцинацию подростков 12-18 лети согласие родителей не требуется. Прививки будут делать прямо в школах. Аргументы власти такие: дети пропускают уроки, поэтому есть проблемы с обучением. Поэтому именно они, а не родители, должны решать – прививаться или нет.

Индия: занятия глазные – под открытым небом

В части регионов Индии школы не работают уже более полутора лет. Власти планируют восстановить обучение для 5-12-х классов в сельских школах, где немного учеников. А в городах вернуть к очному обучению только старшеклассников.

Все ученики должны будут постоянно носить защитные маски. Еще впервые в индийских школах обустроят медицинские кабинеты, чтобы как можно быстрее выявлять новых больных. Также отменят занятия по физкультуре, спортивные мероприятия и массовые физкультминутки, поскольку на них трудно соблюсти социальную дистанцию.

В Индии ученики начинают снова учиться после длительного перерыва

Но такие меры полностью проблему обучения не решат. Согласно опросам, 77% индийских семей не хотят отпускать детей на уроки в школу из-за угрозы заражения или колеблются по этому поводу. В Индии, как пишет пресса, 92% школьников в селах на самом деле не учатся дистанционно, хотя должны. Поэтому педагоги делают ставку на теле- и радиоуроки. А еще в селах стали типичными занятия под открытым небом. Учителя на таких уроках говорят в громкоговорители, пишут на своих досках, а ученики – на досках, которые рисуют на стенах своих домов. Так они сохраняют социальную дистанцию.

Бразилия: дети не хотят возвращаться в школу

В Бразилии, как и в Индии, сложная ситуация с распространением коронавируса. Бразильские школьники тоже не учатся уже около года. По данным UNICEF, четыре миллиона детей вообще не учились. Каждый десятый подросток заявил – больше не вернется в школу.

Педагоги самостоятельно развозят учебные материалы и домашние задания по домам учеников. А еще помогли выпустить мультфильм для представителей коренных народов Бразилии. В нем правило социальной дистанции и вакцинации объясняют на близких им образах – например, вирус летит на определенное расстояние, как стрела из лука, а вакцина дает силу и здоровье воина.

В Бразилии ученики готовы менять маски по четыре раза в день, но многие не хотят учиться вообще

С сентября ученики поэтапно возвращаются в школы. Но профсоюз учителей против, поскольку не все педагоги получили возможность вакцинироваться. К тому же не хватает тестов на коронавирус, градусников для измерения температуры и средств дезинфекции. В то же время школьники добросовестно меняют маски в течение учебного дня четыре раза, даже если их никто не видит.

Ранее OBOZREVATEL писал, как решают вопрос вакцинации учителей в Европе и США. Обязательность практикуют далеко не везде: такое предписание для педагогов есть, в частности, в Италии и некоторых штатах США. В других странах, в основном, учителей причисляют к одной из приоритетных категорий граждан, которые имеют право получить вакцину. А в некоторых педагогов нет и в этих категориях. В Украине же учителей и других сотрудников школ обязали прививаться от СOVID-19. Если у человека не будет медицинских противопоказаний к прививке, а он его не сделает – будут отстранять от работы и лишать зарплаты.