'Ни один из моих учеников не сдал НМТ по математике на 200 баллов': видео репетитора вызвало дискуссию в сети

Репетитор по математике по имени Елена призналась, что уже второй год подряд ни один из ее учеников не смог набрать максимальные 200 баллов на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Однако корень проблемы она видит в низком уровне начальных знаний детей.

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Об этом женщина рассказала в своём TikTok, чем вызвала дискуссию. "Я репетитор по математике, и ни один из моих учеников в этом году не набрал на НМТ 200 баллов, так же как и в прошлом. Проблема во мне? Вовсе нет, просто я работаю с низким уровнем знаний. То есть ко мне приходят ученики, которые к началу одиннадцатого класса путают десятичные и обычные дроби, а также запутываются в вычислениях элементарных выражений со степенями, корнями и так далее", – рассказала Елена подписчикам.

Коллеги женщины поддержали ее в комментариях. В частности, они указали на то, что, несмотря на желание родителей, невозможно за короткое время (год или два) подготовить ребенка к НМТ так, чтобы он получил максимальный балл. "Мамы вообще не понимают, что происходит", – написала пользовательница с ником Lollipop. Вместе с тем одна из мам призналась в комментариях, что очень благодарна репетиторам, которые подтянули знания ее сына по математике с нуля до 150 баллов на тесте.

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В комментариях также разгорелся спор о том, кто именно виноват в том, что к окончанию школы ученики оказываются педагогически запущенными. Во всем винили отсутствие мотивации. Однако видели ее как в учителях, которые "не заботятся" о том, чтобы давать детям знания, так и в учениках, которые просто отсиживают свои годы в школе, не проявляя никакого интереса к учебе.

Впрочем, комментаторы обратили внимание и на то, что успех на тестировании зависит не только от усилий самого ученика и работы учителя. Важным фактором также является стресс, с которым умеют справиться не все дети.

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