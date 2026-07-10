'Выпускники массово уезжают за границу, в вузах наблюдается недобор'. Учительница химии резко раскритиковала НМТ, который критикуют за запутанные задания

Выпускники все чаще выбирают обучение за рубежом, в то время как украинские университеты сталкиваются с недобором студентов. Причиной этого нередко называют Национальный мультипредметный тест.

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С критикой НМТ в соцсетях выступила репетитор по химии по имени Анастасия. Она опубликовала на своей странице в Facebook обращение, в котором объяснила, что с тестированием не так. В частности, она заявила, что задания по ее предмету были слишком сложными и запутанными.

По ее словам, НМТ-2026 "пробило дно". Формулировки заданий по химии Анастасия назвала перегруженными, а уровень сложности – неоправданно высоким. "И дети, которые писали пробные тесты на 190 и 200, едва-едва набрали 150 баллов", – пожаловалась она.

Репетитор также обратила внимание, что такой формат тестирования наносит ущерб украинской системе образования. Образовательные блогеры советуют выпускникам, не набравшим необходимое количество баллов, отложить мечту о высшем образовании и поступать в профессионально-технические учебные заведения.

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"Ладно, этим НМТ вы искусственно сократили количество талантливых детей, которые могли бы учиться в университетах. Они массово уезжают за границу. После сдачи НМТ уедет ещё больше", – подчеркнула репетитор.

По ее мнению, такая ситуация ставит под сомнение саму цель сдачи данного теста и его влияние на будущее украинского высшего образования. "И вопрос: а какая цель была", – подытожила Анастасия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как учителя разных предметов призывали пересмотреть формат НМТ и методы его проведения. Они также аргументировали это тем, что тест вынуждает талантливых детей уезжать за границу.

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